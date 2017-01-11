Особых погодных изменений синоптики украинцам не обещают
В стране ожидаются снег, гололед и ночные морозы
Завтра, 12 января, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем 0...-7 градусов.
На севере облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.
В центре облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.
На востоке облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем местами гололед, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -1...+3 градуса.
На юге облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-8 градусов, днем 0...-5 градусов.
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