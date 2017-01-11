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Особых погодных изменений синоптики украинцам не обещают http://www.segodnya.ua/img/article/7872/82_main.1484141251.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/82_tn.1484141251.jpg Украина В стране ожидаются снег, гололед и ночные морозы 

Особых погодных изменений синоптики украинцам не обещают

Сегодня, 15:25

В стране ожидаются снег, гололед и ночные морозы 

Снег не прекратится. Фото: AFP
Снег не прекратится. Фото: AFP

Завтра, 12 января, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем 0...-7 градусов.

На севере облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

В центре облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

На востоке облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем местами гололед, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -1...+3 градуса.

На юге облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-8 градусов, днем 0...-5 градусов.
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"Сегодня"

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