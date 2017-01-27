Останки писателя Александра Олеся и его жены уже привезли в Киев (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:50

Прощальная панихида состоится во Владимирском соборе, а перезахоронения – на Лукьяновском кладбище


Перезахоронение останков выдающегося писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы состоится в украинской столице.

Их сегодня доставили в Киев рейсом из Праги – об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Прощальная панихида состоится во Владимирском соборе, а перезахоронения – на Лукьяновском кладбище. Такую волю выразили потомки Олеся, проживающие в Канаде.

"Именно 29 января, в день памяти Крут, будет прощание и будет перезахоронение Александра Олеся. Оно будет проходить в свободном доступе – в 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета, в на Лукьяновском кладбище будет общественное прощание", – уточнил Евгений Нищук, министр культуры Украины.

Напомним, в начале января произошла вынужденная эксгумация украинского драматурга на Ольшанском кладбище в Чехии.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
министр, кладбище, прощание, олесь, потомки, панихида, останки, жены, эксгумация, перезахоронение, министр культуры, нищук, министр культуры украины, Украина

Вы сейчас просматриваете новость "Останки писателя Александра Олеся и его жены уже привезли в Киев (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: partycentre.com.ua

Рабинович о перезахоронении писателя Олеся: "Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?"

4 Января, 13:21

Депутат считает, что Олесь лишь недавно умер, а на перезахоронении писателя пытаются заработать 

Украина

Евгений Нищук. Фото: facebook.com/ievgen.art

Нищук готов лично прибыть в Чехию за эксгумированными останками украинского поэта Олеся

3 Января, 15:54

Министр культуры убежден, что Олесь должен быть похоронен в Украине

Украина

Оксана и Евгений Нищук. Фото: Facebook

Ушла из жизни жена министра культуры актриса Оксана Батько-Нищук

7 Октября 2016, 11:52

Евгений Нищук сообщил, что его супруга умерла во сне

Украина

Писатель без могилы: в Чехии принудительно эксгумировали прах Александра Олеся

3 Января, 21:34

При Минкульте уже создали комиссию, которая будет контролировать транспортировку останков и их перезахоронение в Украине

Украина

Раскопанная могила Александра Олеся. Фото: zn.ua

Порошенко поручил МИД вмешаться в ситуацию с эксгумацией останков украинского писателя Олеся в Чехии

3 Января, 13:52

Президент также дал поручение связаться с родственниками Олеся в Канаде

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Чехия разрешила передать Украине эксгумированные останки поэта Александра Олеся – Порошенко

14 Января, 15:41

Киев готовит перевозку в ближайшее время, отметил президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования