Останки писателя Александра Олеся и его жены уже привезли в Киев (видео)
События на ТК Украина
Прощальная панихида состоится во Владимирском соборе, а перезахоронения – на Лукьяновском кладбище
Перезахоронение останков выдающегося писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы состоится в украинской столице.
Их сегодня доставили в Киев рейсом из Праги – об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.
Прощальная панихида состоится во Владимирском соборе, а перезахоронения – на Лукьяновском кладбище. Такую волю выразили потомки Олеся, проживающие в Канаде.
"Именно 29 января, в день памяти Крут, будет прощание и будет перезахоронение Александра Олеся. Оно будет проходить в свободном доступе – в 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета, в на Лукьяновском кладбище будет общественное прощание", – уточнил Евгений Нищук, министр культуры Украины.
Напомним, в начале января произошла вынужденная эксгумация украинского драматурга на Ольшанском кладбище в Чехии.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "Останки писателя Александра Олеся и его жены уже привезли в Киев (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии