Останки писателя Александра Олеся и его жены уже привезли в Киев (видео)

Прощальная панихида состоится во Владимирском соборе, а перезахоронения – на Лукьяновском кладбище

Перезахоронение останков выдающегося писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы состоится в украинской столице.

Их сегодня доставили в Киев рейсом из Праги – об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Прощальная панихида состоится во Владимирском соборе, а перезахоронения – на Лукьяновском кладбище. Такую волю выразили потомки Олеся, проживающие в Канаде.

"Именно 29 января, в день памяти Крут, будет прощание и будет перезахоронение Александра Олеся. Оно будет проходить в свободном доступе – в 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета, в на Лукьяновском кладбище будет общественное прощание", – уточнил Евгений Нищук, министр культуры Украины.

Напомним, в начале января произошла вынужденная эксгумация украинского драматурга на Ольшанском кладбище в Чехии.

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