Февраль уже традиционно стал тяжелым месяцем для Украины. Три года назад это был месяц массовых убийств на Майдане, два года назад — месяц тяжелых боев вокруг Дебальцево. В этом году к февралю ситуация на Донбассе вновь обострилась, и ее эпицентром стала Авдеевка.

Несколько дней боевых действий в районе этого города привели к гуманитарной катастрофе. Значительная часть населения осталась без воды и электричества, отопление тоже поддерживается с трудом. В результате обострения на многих участках фронта впервые с весны 2015 года от артобстрелов страдают мирные жители. Погибшие есть не только в Авдеевке, но и в Ясиноватой и в Макеевке, а раненые — в Донецке, Марьинке и Новоазовском районе.

Во вторник переговорная группа в Минске приняла решение о прекращении огня, однако последующие дни показали, что оно не работает. Механизмы, которые хотя бы относительно поддерживали мирное состояние на Востоке Украине, перестали действовать. А это значит, что необходимы новые кардинальные шаги, которые остановят войну. Причем с активным участием новой администрации США, поскольку гаранты "Минска-2" — Германия и Франция — окунулись в собственные предвыборные кампании и перестали быть активными игроками в политике.

БЕРЛИН ВНЕ ИГРЫ. Последний тезис получил подтверждение по итогам визита президента Украины в Германию в понедельник. Визит проходил на фоне второго дня боев в Авдеевке, что, безусловно повлияло на переговоры. Канцлер Ангела Меркель заявила, что необходимо остановить боевые действия и возобновить выполнение Минских соглашений. Однако этот призыв не имел никаких практических последствий.

ГЛАВНЫЕ В ООН. В отличие от ОБСЕ и других европейских структур, которые назвали виновными в обострении конфликта на Востоке Украины обе стороны, Совет безопасности ООН выступил с более однозначным заявлением. В нем, правда, тоже не указана виновная сторона, лишь содержится выражение "серьезной озабоченности опасным обострением ситуации на востоке Украины" и призыв "к немедленному возвращению сторон к режиму прекращения огня". Однако одновременно с этим Совбез выразил "полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", что меняет весь контекст.

Вообще, следует ожидать, что Совет безопасности ООН в течение ближайшего месяца будет намного активнее заниматься украинской темой, чем это было до сих пор. По одной простой причине: в феврале возглавлять эту структуру будет постпред Украины в ООН Владимир Ельченко. О такой активизации заявил президент в своем комментарии на назначение Ельченко: "В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии". Понятно, что получение главного кресла в Совбезе не изменит соотношение голосов по нашему вопросу, но постпред Украины как председатель сможет корректировать повестку дня главного органа ООН, исходя из потребностей Украины.

ВАШИНГТОНСКИЙ ЗАВТРАК. А вот администрация США пока избегает активного участия в украинском вопросе. Правда, там только в среду был утвержден новый госсекретарь Рекс Тиллерсон, в ведение которого перейдет внешняя политика. И с его утверждением Белый дом, безусловно, активизируется на международной арене.

И одним из первых шагов стал вчерашний молитвенный завтрак с президентом США, который традиционно (начиная с 1953 года) проводится в первый четверг февраля. От Украины на нем присутствовала целая делегация, насчитывающая несколько десятков политиков, представляющих и власть, и оппозицию. В частности, там присутствовали нардепы Павел Унгурян ("Народный фронт"), Оксана Билозир (БПП), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Юлия Левочкина ("Оппозиционный блок"). Понятно, что сам завтрак не более чем церемония, однако любая официальная церемония сопровождается большим количеством неофициальных встреч, на которых и могут решаться серьезные политические проблемы.

ГОЛЛАНДСКАЯ ХИТРОСТЬ. Тем временем в Нидерландах планируют сделать новую попытку ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. После того, как в апреле прошлого года голландцы на референдуме высказались против ратификации, правительство Нидерландов сделало несколько попыток внести в него изменения на европейском уровне. В частности, речь шла об изъятии пунктов о европейской перспективе Украины, финансовой и военной помощи со стороны ЕС. Предложение заблокировали в Брюсселе, но проблема никуда не делась.

Теперь голландские сторонники Украины решили пойти на хитрость. В нижней палате парламента зарегистрирован законопроект с хитрым названием, из которого никак не следует, что это законопроект о ратификации. Зато в его тексте записано, что принятие закона означает вступление в силу закона о ратификации, принятого еще в 2015 году.

В Верховной Раде иногда такие вещи проходят. Однако в Нидерландах это будет сложнее. Особенно если учесть, что о хитрости парламентариев уже написали и местные, и зарубежные СМИ.

РОСТ ИНФЛЯЦИИ. В Украине же самой хитрой организацией остается Госстат. Через неделю придет срок публикации данных об инфляции за январь, и можно не сомневаться, что Госстат зафиксирует рост цен где-то на уровне 0,6—0,9%. Ну максимум один процент. А вот глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил о значительном росте цен на продукты, который наблюдался в январе.

Картофель подорожал на 16%, морковь — на 9%, капуста — на 8%, сыр — на 6%, молоко — на 5%, хлеб — на 4%. Список можно продолжать, но и уже написанного достаточно, чтобы понять, что за месяц зарплаты обесценились весьма существенно.

Эксперты называют три основные причины: повышение минимальной зарплаты, рост цен на энергоносители для промпотребителей и отмена правительством ограничений торговой надбавки для социальных продуктов.