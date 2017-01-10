Вакансии в "Новом агентстве" — построй свой успех с нами!

Интересная работа и достойная оплата являются редким сочетанием для современного рынка труда Украины. Эта печальная истина чаще распространяется на соискателей без опыта работы.

Но где получить желанный опыт работы, если все вакансии требуют уже обученных специалистов? Слишком часто мы попадаем в этот замкнутый круг и не видим выхода из него.

"Новом агентство" предлагает идеальное решение этой проблемы. С нами вы можете получить увлекательную и хорошо оплачиваемую работу без опыта в сфере риелторских услуг. Кроме того, мы обеспечиваем карьерный рост для всех талантливых и трудолюбивых сотрудников.

Предлагаем вам подробнее ознакомиться с миссией и корпоративной культурой "Нового агентства", чтобы сделать правильный выбор работодателя.

"Новом агентство" инвестирует в персонал

Главная цель"Нового агентства" — улучшение отношения клиентов к риелторским услугам. Эта цель достигается за счет:

Гарантий безопасности сделки. Удобства поиска квартир с помощью единого центра продажи новостроек в Одессе. Обширной базы вторичной недвижимости и большого выбора предложений аренды. Комфортного обслуживания — единое окно для оформления всех необходимых документов по совершению купли-продажи недвижимости. Справедливой комиссии с двух сторон при заключении сделки. Выгодных ценовых предложений от одесских застройщиков.

Одним из таких риелторов, которые предоставляют вышеописанные услуги, можете стать и вы.

"Новое агентство" дает вам возможность заработать

"Новое агентство" предоставляет практически неограниченные возможности для заработка. Это означает, что ваша заработная плата будет зависеть только от ваших личных качеств и достижений.

Мы не ограничиваем вас определенным объемом задач, но их количество непосредственно формирует размер оплаты вашего труда.

"Новое агентство" ищет таланты

Вакансия риелтора в "Новом агентстве" открыта! Наши требования очень просты:

возраст от 25 до 35 лет (возможны исключения);

желание обучаться и развиваться;

амбициозность и целеустремленность;

трудолюбие и готовность работать в команде.

Если вы обладаете перечисленными качествами, то мы готовы принять вас без опыта работы.

Ждем ваше резюме на электронную почту: m.v.zorenko@novoe.od.ua

С более детальной информаций о компании можете ознакомиться на сайте http://www.novoe.od.ua/