Отставка Гонтаревой: последствия и возможные преемники

Глава НБУ официально заявила, что намерена уйти в отставку. Теперь ее заявление должен подписать президент Украины Петр Порошенко и поддержать парламент

Сегодня глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева официально заявила о том, что написала заявление об отставке. Покинуть пост она намерена с 10 мая. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой. Если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше 10 мая, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

"Если Верховная Рада проголосует за мое увольнение раньше этого срока, я уйду с этой должности раньше. Уже с сегодняшнего дня готова доложить на пленарном заседании Верховной Рады о результатах моей деятельности в должности главы Нацбанка. Я готова докладывать в любое время, которое будет определено Верховной Радой, – пояснила Гонтарева. – Я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы проведены. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мое прошение об отставке".

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Глава НБУ заверила, что других изменений в составе правления Национального банка не произойдет. "Также не будет изменений в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк – все то, за что я и моя команда так долго боролись, остается неизменным. ... Национальный банк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели на протяжении моего главенствования", – заявила Гонтарева.

Слухи об отставке Гонтаревой ширились последние несколько месяцев. Эксперты рассказывали о разных причинах – от выполнения ею взятых на себя обязательств до психологической усталости в условиях большого количества критики в ее адрес, а особенно – из-за недовольства корпоративного и банковского сектора сложившейся ситуацией. Так, по мнению политолога Тараса Березовца, желание Гонтаревой покинуть пост главы НБУ можно расценивать как попытку избежать ответственности именно за эту сложную ситуацию.

"Я думаю, что Гонтарева сейчас хочет избежать ответственности за скачки валютного курса, за ситуацию на банковском рынке, которая происходила в последнее время", – сказал он.

Сама Гонтарева недавнем интервью "Укринформ" заявила, что на должности главы НБУ свою миссию выполнила. При этом, комментируя свое заявление об отставке, Гонтарева отметила, что не считает свое решение уйти политическим.

"Я всегда говорила, что не буду работать в Нацбанке 7 лет. Я была очень наивной, когда думала, что мы сможем все сделать за год. Если бы национализацию ПриватБанка мы сделали не в декабре прошлого года, а в начале 2016 года, я могла бы уйти и раньше. Реформа сделана – миссия выполнена", – добавила Гонтарева.

Последствия

Экономические эксперты предполагают, что рынок позитивно отреагирует на отставку Гонтаревой. По мнению председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, ее уход поспособствует ситуативному укреплению гривни.

"Отставка неэффективного руководителя, который сделал больше плохого, чем хорошего – это всегда хороший сигнал для рынка. Я думаю, что финансовый рынок Украины отреагирует позитивно на отставку неэффективного главы НБУ", – сказал он.

Эксперт отмечает, что дальнейшая ситуация с курсом будет зависеть от того, кто станет новым руководителем регулятора, представит ли он стратегию денежно-кредитной политики, а в ее рамках – курсовую стратегию, и в чем она будет состоять.

"Отставка Гонтаревой – положительная новость. Большая вероятность, что мы сейчас увидим ревальвацию гривни, потому что рынок давно ждал ее отставки. То, что она ушла, на рынок однозначно положительно повлияет", – рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

При этом, отмечает эксперт, принципиальный вопрос состоит в том, чтобы во главе НБУ был человек, который будет думать про экономику Украины.

"Нужно поставить человека, который будет и переживать, и реально думать про экономику Украины, а не про то, как угодить МВФ или еще кому-либо", – сказал Охрименко.

О важности преемника Гонтаревой говорит и экономический эксперт Борис Кушнирук. Отставка Гонтаревой на курс не повлияет никак, хотя, на фоне радости от этого события дополнительная стабильность национальной валюты все же возможна, считает он.

"Я бы не привязывал никаких последствий к отставке Гонтаревой. Понятно, что ее отставка в значительной степени связана с тем, что она набрала на себя очень много негатива, и любые ее шаги уже воспринимаются "в штыки" в обществе, несмотря на то, что многие недооценивают, что полезное было сделано Национальным банком под ее руководством", – говорит он.

Тем временем безналичный курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на две копейки в покупке и не три копейки в продаже. По состоянию на 12:00 торги проходят со следующими котировками:

- доллар США – 26,92/26,96 грн;

- евро – 28,5/28,53 грн;

- российский рубль – 0,469/0,47 грн.



По словам аналитиков, торги после объявления об отставке главы НБУ проходят достаточно сдержано. "Участники рынка переваривают информацию", – отмечают специалисты.

Преемник

Как стало известно, Гонтарева еще три месяца назад обсуждала с президентом Украины Петром Порошенко возможных преемников на посту главы НБУ. По словам главы регулятора, в качестве нового главы Нацбанка она видит не политика, а профессионала в банковском деле. Более того, она предложила несколько кандидатур, однако их имена остаются неизвестными.

"На этой позиции должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за президентом", – сказала Гонтарева.

Как отмечает Сергей Яременко, сейчас никому не известно, кто заменит Гонтареву, поскольку эта кандидатура выбирается не из представителей банковского сектора, а исходя из политических мотивов. Тем временем, в информационном пространстве уже обсуждаются несколько потенциальных преемников главы НБУ. Как считает политолог Владимир Фесенко, среди них можно выделить двоих – главу Независимой ассоциации банков Романа Шпека и председателя правления ОАО "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука.

"У Шпека и Лавренчука очень хорошая репутация. Думаю, либо одна из этих двух кандидатур, либо совсем неожиданный вариант", – говорит Фесенко.

Политолог Тарас Березовец, в свою очередь, делает ставку на кандидатуру Шпека.

"Шпек близок к Арсению Яценюку, имеет опыт работы на наивысших должностях, поэтому эта кандидатура сегодня имеет объективно больше шансов", – считает Березовец.

Впрочем, как уверен экс-заместитель главы НБУ Сергей Яременко, эти обсуждения пока ничего не означают, поскольку кандидатура нового главы Нацбанка будет выбрана президентом и может быть совершенно непредсказуемой.

По мнению Андрея Новака, назначение главы Нацбанка – вопрос, скорее, политический, нежели управленческий или экономический. Эксперт не исключает, что заменить Гонтареву Порошенко может "своим" человеком. Более того, кандидатура главы НБУ может быть одним из условий МВФ, предполагает Новак.

"Не исключаю, что здесь также есть негласное условие. Возможно, даже с конкретной фамилией. Поэтому сейчас в том числе и от наших доноров будет много чего зависеть по этой позиции", – сказал он.

При этом, как отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук, кандидатура будущего главы не должна определяться наличием 10 лет банковского стажа, как это диктует Закон Украины "О Национальном банке Украины". По его мнению, НБУ должен возглавлять высокопрофессиональный макроэкономист.

"На этой должности должен быть не человек с банковским стажем, а ведущий макроэкономист страны, – сказал он, – К сожалению, если мы останемся в парадигме, что мы назначаем человека, у которого должно быть 10 лет банковского стажа, и это является определяющим для его назначения – а именно так и есть, исходя из норм закона о Национальном банке – то тогда мы будем просто смотреть не на тех людей которые должны были быть назначенными".

Так, по мнению эксперта, на этой должности эффективными были бы бывший и.о. министра финансов Украины (2009—2010) и первый замминистра финансов (2008—2010, 2014—2015) Игорь Уманский и бывший премьер-министр Украины (2005 – 2006) Юрий Ехануров.

"У нас к Гонтаревой относятся крайне негативно в общественной среде, при чем абсолютно несправедливо. Потому что то, что она сделала по очистке банковской системы, по моему глубокому убеждению, это огромная ее заслуга, которая чрезвычайно недооценена обществом, – считает Кушнирук, – Гонтарева – это человек, который выполнил очень тяжелую мужскую работу…, которая связана с тем, что была проведена очистка банковской системы".

Эксперт отмечает, что 98% банков по состоянию на начало 2014 года были банкротами – их реальные активы были меньше, чем обязательства перед физическими и юридическими лицами. Тот факт, что эта информация не осознана в обществе приводит к тому, что действия Гонтаревой остро критикуется, заявил он.

Сама же Гонтарева своего преемника уже предостерегла о том, что его ждет политическое давление. При этом, глава НБУ отмечает, что все усилия НБУ могут оказаться напрасными, если не удастся отстоять независимость Нацбанка.

"Уверена, что для всей финансовой системы, для ее дальнейшего роста является очень важной последовательность и сохранение политики Нацбанка. Хочу еще раз подчеркнуть: Нацбанк вне политики. Это норма и стандарт для всех развитых стран. И если наша страна хочет стать развитой, Нацбанк должен быть вне политики. Центральный банк должен оставаться независимым", – считает Гонтарева.