Палкин об уходе Селезнева из "Шахтера": "Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер"

Сегодня стало известно, что нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев покидает донецкий клуб и переходит в турецкий "Карабюкспор".

Евгений Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор" – официально

Новость прокомментировал в Facebook генеральный директор "горняков" Сергей Палкин: "Евгений Селезнев покидает "Шахтер". Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер, за шахтерский дух, за голевое чутье, за настроенность на борьбу и стремление побеждать. Спасибо, Женя, за вклад в успехи донецкого "Шахтера"! Знай, "Шахтер" – твой родной дом, где тебя всегда помнят, любят и ценят. Удачи тебе в новом клубе и дальнейшей карьере!".

В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за "Шахтер" до 74, в них забил 30 голов. Вместе с "горняками" он завоевал четыре трофея.