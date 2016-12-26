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Палкин об уходе Селезнева из "Шахтера": "Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер" http://www.segodnya.ua/img/article/7830/88_main.1482745242.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/88_tn.1482745242.jpg Украина Генеральный дирекорт "Шахтера" прокомментировал переход нападающего в турецкий "Карабюкспор"

Палкин об уходе Селезнева из "Шахтера": "Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер"

Сегодня, 11:40

Генеральный дирекорт "Шахтера" прокомментировал переход нападающего в турецкий "Карабюкспор"

Евгений Селезнев. Фото Facebook
Евгений Селезнев. Фото Facebook

Сегодня стало известно, что нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев покидает донецкий клуб и переходит в турецкий "Карабюкспор".

Евгений Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор" – официально

Новость прокомментировал в Facebook генеральный директор "горняков" Сергей Палкин: "Евгений Селезнев покидает "Шахтер". Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер, за шахтерский дух, за голевое чутье, за настроенность на борьбу и стремление побеждать. Спасибо, Женя, за вклад в успехи донецкого "Шахтера"! Знай, "Шахтер" – твой родной дом, где тебя всегда помнят, любят и ценят. Удачи тебе в новом клубе и дальнейшей карьере!".

В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за "Шахтер" до 74, в них забил 30 голов. Вместе с "горняками" он завоевал четыре трофея.
Шахтер Донецк, Евгений Селезнев, Сергей Палкин, Карабюкспор

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Источники:

Сегодня|Спорт, Facebook

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