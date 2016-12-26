Паралимпийцы рассказали, что хотели бы получить на Новый год (видео)
События на ТК Украина
Наши спортсмены в Рио побили не один мировой рекорд
Он воплотил свою мечту в жизнь – благодаря своему главному принципу в спорте.
Андрей Демчук – победил сильнейших соперников – и завоевал золотую медаль Паралимпиады в Рио. И вот таким – он войдет в историю украинского спорта.
С этого дня прошло уже больше трех месяцев. Но к Андрею до сих пор подходят на улице незнакомые люди.
Просят сфотографироваться, говорят – когда смотрели паралимпиаду, переживали больше, чем во время Олимпийских игр.
У Андрея нет правой ноги. Он никогда не стеснялся этого, но никогда и не афишировал. Говорит, по жизни – уверенно идет на своих обеих ногах. Просто одна из них выглядит вот так.
Спорт для него – почти профессия. Но основная работа – Львовская политехника. Преподает информатику.
Андрей родился с редкой патологией – одна стопа была намного больше другой. Позже появлялись открытые раны. В 19 лет ногу пришлось ампутировать.
Но говорит, это только сделало его сильнее. Быть счастливым, работать над собой и добиваться успеха, несмотря ни на что, его главные принципы.
Спорт для него – возможность реабилитации, саморазвития и... шанс прославить Украину на весь мир. Свою золотую медаль на Паралимпиаде он посвятил воинам АТО – сказал об этом сразу после победы.
Вернувшись во Львов, Андрей основал благотворительный фонд, пытается привлечь внимание чиновников и общества к проблемам инвалидов. Встречается с воинами АТО, которые получили тяжелые травмы.
Решающий раунд – и украинец Виктор Дидух с костылем в руках и с протезом вместо ноги побеждает своего сильнейшего соперника из Швеции. Он сделал это! Кричит бразильский комментатор.
Теперь золотой медалью из Паралимпиады в Рио играет двухлетняя дочка Виктора Диана. Наград в этом доме накопилось уже сотни, показывают лишь самые престижные – чемпионаты Европы, чемпионаты мира. В шутку награды на вес.
В свои два года Диана уже занимается настольным теннисом. Тренер – отец.
Мечта Виктора – основать академию настольного тенниса в своем селе. Его спортивная школа уже существует, вот только в арендованных залах в соседнем городе. А теперь у спортсмена появился шанс получить собственное помещение.
Это – заброшенное здание бывшего колхоза. Именно здесь Виктор наметил создать тренировочную базу. Но по всему видно – за ремонт придется выложить немалые деньги. И у Виктора они есть. Миллион гривен. Именно столько он получил за победу на Рио, как и все украинские золотые медалисты. И вот собственный миллион – плюс все свои сбережения – Виктор готов вложить в юные дарования.
Виктор планирует тренировать здесь людей с инвалидностью, в первую очередь – детей. А также травмированных во время боевых действий воинов АТО. Показывает – вот здесь можно поставить десять теннисных столов. А в тех зданиях – спальные комнаты и столовую. Ведь спортсмены на сборах тренируются неделю, а то и больше.
Чемпион-паралимпиец уже получил от местных агрофирм подтверждение, что здания под спорткомплекс ему передадут бесплатно. А пока что поставил стол в доме своих родителей. Тренируется по шесть часов в день. Перед соревнованиями – еще больше. Он выигрывает первые места на чемпионатах Украины для здоровых спортсменов.
Тренировки Виктора и вправду похожи на магию. Вот мячик на противоположной стороне доски – и вдруг он сам возвращается к спортсмену.
Спорт, поддержка родителей, а также любимой жены и дочки – все это помогает Виктору быть счастливым.
Спорт может помочь и другим людям, говорит Виктор.
Сорок одна золотая медаль, тридцать семь серебряных и тридцать девять бронзовых. Наши спортсмены в Рио побили не один мировой рекорд. Сборная вошла в тройку лидеров. Дома их встречали как национальных героев. Но сами герои говорят: лучшим подарком стал бы адаптированный для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт, пандусы во всех зданиях. Все, что они видели, гуляя по олимпийскому Рио-де-Жанейро.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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