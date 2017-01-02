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Парень пловчихи Дарьи Зевиной в новогоднюю ночь засмотрелся на декольте спортсменки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/30_main.1483346718.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/30_tn.1483346718.jpg Украина Участница Олимпиады-2016 показала, как отмечала Новый Год

Парень пловчихи Дарьи Зевиной в новогоднюю ночь засмотрелся на декольте спортсменки (фото)

Сегодня, 10:45

Участница Олимпиады-2016 показала, как отмечала Новый Год

Дарья Зевина со своим парнем. Фото Instagram
Дарья Зевина со своим парнем. Фото Instagram

Известная украинская пловчиха Дарья Зевина показала, как отмечала Новый год. В одной из социальных сетей Дарья разместила фото, на котором она в красивом черном вечернем платье с глубоким вырезом сидит за столом рядом с молодым человеком, который засмотрелся на декольте спортсменки.

"С Новым Годом :) Желаю, чтобы вас ценили за душу, человеческие качества и глаза", – подписала снимок Зевина. "...на которые в данный момент смотрит Жека", – пишут комментаторы. "Женя прям в душу смотрит", – говорят другие.

Напомним, что Дарья Зевина принимала участие в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место в плавании на 200 метров на спине. Все украинские результаты Олимпиады-2016 в Рио

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новый год, плавание, Дарья Зевина, пловчиха

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