Парень пловчихи Дарьи Зевиной в новогоднюю ночь засмотрелся на декольте спортсменки (фото)

Известная украинская пловчиха Дарья Зевина показала, как отмечала Новый год. В одной из социальных сетей Дарья разместила фото, на котором она в красивом черном вечернем платье с глубоким вырезом сидит за столом рядом с молодым человеком, который засмотрелся на декольте спортсменки.

"С Новым Годом :) Желаю, чтобы вас ценили за душу, человеческие качества и глаза", – подписала снимок Зевина. "...на которые в данный момент смотрит Жека", – пишут комментаторы. "Женя прям в душу смотрит", – говорят другие.

Напомним, что Дарья Зевина принимала участие в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место в плавании на 200 метров на спине. Все украинские результаты Олимпиады-2016 в Рио