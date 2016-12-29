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Парубий рассказал о сценарии дестабилизации Рады http://www.segodnya.ua/img/article/7844/15_main.1483023961.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/15_tn.1483023961.jpg Украина Спикер подчеркнул, что парламентарии должны продемонстрировать, что Верховная Рада работает и осуществляет глобальные реформы

Парубий рассказал о сценарии дестабилизации Рады

Сегодня, 17:05

Спикер подчеркнул, что парламентарии должны продемонстрировать, что Верховная Рада работает и осуществляет глобальные реформы

Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua
Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что существует сценарий дестабилизации украинского парламента, но необходимо продемонстрировать эффективную работу ВРУ. Об этом он сказал, поздравляя работников аппарата парламента с грядущими новогодними праздниками.

Парубий выразил благодарность работникам аппарата ВРУ за слаженную работу, в частности, "во время подготовки законопроектов, таких серьезных и важных, как проект Государственного бюджета".

"Работающий парламент, который видят наши граждане, это не только пленарные заседания, это – ежедневная кропотливая работа каждого из нас, подготовка и анализ законов, проработка всех решений, которые мы принимаем здесь", – сказал он.

Эта слаженная работа, сказал спикер, смогла продемонстрировать и внутри страны, и вне ее, что украинский парламент действует. Он напомнил, что с начала нынешнего года ВР приняла в целом 224 закона, а этой осенью – более 100 законов.

"Уходящий год был очень трудным годом для нашего государства, как и последние годы. Но этот год во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады Украины. Мы – парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, идет не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны. Я убежден, что мы должны равняться на них и, работая, поддержать воинов", – сказал Парубий и отметил, что "цель войны – изнутри дестабилизировать ситуацию в нашей стране".

Он отметил, что существует сценарий по дестабилизации работы украинского парламента, поскольку, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начаться в парламенте.

"И в этом году мы ощущали атаки на украинский парламент", – отметил председатель парламента.

Парубий подчеркнул, что парламентарии должны продемонстрировать, что Верховная Рада работает и осуществляет глобальные реформы во многих важных сферах жизни.

"Мы обречены проводить реформирование всей страны, и в этой ситуации важно, чтобы общество видело работающий парламент. Реформы осуществлялись во многих сферах: судебной, в сфере декоммунизации, в сфере борьбы с коррупцией, инфраструктуры, дерегуляции, энергетики. И все это является инвестицией в то, чтобы мы и наши дети жили в лучшей стране", – подчеркнул он.

Спикер поблагодарил работников аппарата "за доблестный труд, за чувство долга, чувство своей ответственности перед страной". Он вручил государственные награды и знаки отличия Верховной Рады Украины работникам аппарата ВР и Института законодательства ВР.
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Источник:

УНИАН

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