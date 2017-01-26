ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине – Логвинский

Вчера, 18:48

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала соответствующую декларацию авторства украинского нардепа

Георгий Логвинский. Фото: Facebook
Георгий Логвинский. Фото: Facebook

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ №14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политических групп ПАСЕ, кроме объединённых левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко", – написал Логвинский.

Он указал, что депутаты от Грузии подтвердили наличие аналогичных прецедентов на их территории, "когда спецслужбы России использовали представителей криминалитета и бывших заключённых с оккупированных территорий с целью организации терактов и устранения политически неугодных лиц".

"Методы террора – это методы подлецов и слабых. Наша общая задача не дать этой болезни уничтожить будущие страны", – подчеркнул Логвинский.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

Заметим, в документе подчеркивается, что отсутствие прогресса в имплементации минских договоренностей не должно быть причиной торможения процесса реформ и демократической консолидации страны.

В резолюции отмечается прогресс конституционной реформы, которая еще должна быть завершена принятием изменений к Конституции, что также является важным для продвижения судебной реформы.

При этом ПАСЕ выражает обеспокоенность относительно соблюдения прав человека в положениях закона о люстрации. В резолюции содержится призыв к Верховной Раде Украины внести изменения в законодательство в соответствии с европейскими стандартами.

Также ПАСЕ констатирует, что в Украине все еще остается высокий уровень коррупции.
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Источник:

"Сегодня"

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