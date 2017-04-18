В Нацполиции рассказали, как прошли пасхальные праздники в Украине

Сегодня, 14:30

По словам Бабича, было задействовано около 23 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии

Полицейские обеспечили порядок. Фото: из открытых источников
Полицейские обеспечили порядок. Фото: из открытых источников

Благодаря слаженной работе правоохранителей не допущено нарушений общественной безопасности во время пасхальных праздников. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич, передает пресс-служба ведомства.

Подводя итоги работы правоохранительных органов, начальник ДПД отметил, что, благодаря слаженной работе всех правоохранительных подразделений, конфликтов на межконфессиональной почве допущено не было.

"В целом для охраны общественного порядка и общественной безопасности было задействовано около 23 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины", – сообщил Игорь Бабич.

Напомним, накануне заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что полиция готова обеспечить безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий в Украине.
Украина, Пасха, Нацполиция, Бабич

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"Сегодня"

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