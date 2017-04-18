В Нацполиции рассказали, как прошли пасхальные праздники в Украине

По словам Бабича, было задействовано около 23 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии

Благодаря слаженной работе правоохранителей не допущено нарушений общественной безопасности во время пасхальных праздников. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич, передает пресс-служба ведомства.

Подводя итоги работы правоохранительных органов, начальник ДПД отметил, что, благодаря слаженной работе всех правоохранительных подразделений, конфликтов на межконфессиональной почве допущено не было.

"В целом для охраны общественного порядка и общественной безопасности было задействовано около 23 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины", – сообщил Игорь Бабич.

Напомним, накануне заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что полиция готова обеспечить безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий в Украине.