Пашинский изменил свои показания на допросе – адвокат Химикуса

Завершился перекрестный допрос фигурантов дела о стрельбе с участием нардепа Сергея Пашинского. Об этом сообщает "112 Украина".

Марина Паринова, адвокат раненного Пашинским Вячеслава Химикуса, заявила об изменении депутатом показаний в суде.

"Пашинский озвучил версию, что он упал, затем встал и выстрелил из положения стоя. Водитель автобуса подтвердил, что увидел человека после криков "стоять-лежать". Мы, скорее всего, будем просить зафиксировать показания господина Олийныка в суде, поскольку переживаем за его безопасность", – заявила Паринова.

Однако адвокат Пашинского заявил, что это не изменение показаний, а уточнение. Сам Пашинский не вышел к прессе, адвокат объяснил это усталостью и рабочей занятостью.

Во время допроса жена Пашинского, ссылалась на статью 63 Конституции, отказалась отвечать на вопросы адвокатов Химикуса.

Кроме того, прокуратура Киевской области отказалась признавать Вячеслава Химикуса пострадавшим.

"Мы подавали в областную прокуратуру заявление о признании Химикуса пострадавшим. Сегодня следователи сообщили, что нам отказано в признании его потерпевшим. На данном этапе нам отказано в ходатайстве, поэтому мы находимся в статусе свидетеля. Еще мы подавали отдельное заявление в ГПУ. Насколько нам известно, эти сведения в Единый реестр не внесены, мы обжаловали это в суде", – заявила Паринова.

Также адвокат добавила, что Химикус подал ходатайство о предоставлении ему охраны, но оно до сих пор не рассмотрено.

По версии полиции, 31 декабря на Пашинского напал мужчина на дороге в Киевской области, ударил его бутылкой по голове и сбил с ног, нардеп прострелил ногу нападавшему, сделав перед этим предупредительный выстрел в воздух. Оружие депутата, пистолет Glock 19, изъято.



Житель Киевской области Вячеслав Химикус, раненный из пистолета нардепа, утверждает, что предупредительного выстрела не было. По его словам, по пути домой он откликнулся на просьбу незнакомого водителя подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием.



3 января Химикус и его жена Ольга дополнили свою версию тем, что у последней был пневматический пистолет, который она во время конфликта направляла на нардепа.



5 января адвокат Химикуса Марина Паринова требовала допросить Пашинского, поскольку ее подзащитный принимал участие в следственных действиях, в то время как, по ее словам, Пашинский был на отдыхе.



Уголовное производство по факту инцидента прокуратура Киевской области зарегистрировала по статье Уголовного кодекса Украины "хулиганство".