Пашинский намерен просить правоохранителей предоставить охрану семье Химикуса

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский считает, что семье раненного им Вячеслава Химикуса может угрожать опасность, в связи с чем намерен в понедельник обратиться в правоохранительные органы с просьбой предоставить им охрану. Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.

"Я считаю, что с такими "защитниками", семье напавшего на меня может угрожать опасность, поэтому в понедельник я обращусь в соответствующие правоохранительные органы с просьбой обеспечить семье напавшего реальную, а не "портновскую" охрану", – написал Пашинский.

При этом по мнению Пашинского, защита Химикуса не выполняет свои обязанности.

"Во время перекрестного допроса напавший и его жена не получали должного внимания от своего адвоката, которая не замечала их и не помогала, а только пользовалась любой возможностью выйти к прессе. Задача их команды адвокатов – очередная медиа-кампания с откровенно лживыми заявлениями, искажением фактов, давлением на следствие", – написал депутат.

Напомним, по версии полиции, 31 декабря на Пашинского напал мужчина на дороге в Киевской области, ударил его бутылкой по голове и сбил с ног, нардеп прострелил ногу нападавшему, сделав перед этим предупредительный выстрел в воздух. Оружие депутата, пистолет Glock 19, изъято.

Житель Киевской области Вячеслав Химикус, раненный из пистолета нардепа, утверждает, что предупредительного выстрела не было. По его словам, по пути домой он откликнулся на просьбу незнакомого водителя подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием.



3 января Химикус и его жена Ольга дополнили свою версию тем, что у последней был пневматический пистолет, который она во время конфликта направляла на нардепа.



5 января адвокат Химикуса Марина Паринова требовала допросить Пашинского, поскольку ее подзащитный принимал участие в следственных действиях, в то время как, по ее словам, Пашинский был на отдыхе.



Уголовное производство по факту инцидента прокуратура Киевской области зарегистрировала по статье Уголовного кодекса Украины "хулиганство".