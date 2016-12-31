Печальные итоги-2016: Порошенко подсчитал число погибших на Донбассе

Президент во время визита в Донецкую область объявил минуту молчания

На протяжении 2016 года по Украине погибло 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Донецкую область к пограничникам.

"Только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая ее от агрессора. Склоняем головы перед памятью солдат и офицеров, погибших за Украину", – сказал президент Украины и объявил минуту молчания.

Напомним, Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии.