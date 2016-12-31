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Печальные итоги-2016: Порошенко подсчитал число погибших на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7849/90_main.1483202491.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/90_tn.1483202491.jpg Украина Президент во время визита в Донецкую область объявил минуту молчания

Печальные итоги-2016: Порошенко подсчитал число погибших на Донбассе

Сегодня, 18:40

Президент во время визита в Донецкую область объявил минуту молчания

Порошенко на Донбассе. Фото пресс-службы
Порошенко на Донбассе. Фото пресс-службы

На протяжении 2016 года по Украине погибло 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Донецкую область к пограничникам.

"Только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая ее от агрессора. Склоняем головы перед памятью солдат и офицеров, погибших за Украину", – сказал президент Украины и объявил минуту молчания.

Напомним, Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии.
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УНН

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