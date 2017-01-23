Пенсионерка купила порошок и выиграла стиральную машину от Pure Fresh

Основатель компании "Global Chemia Group" (Германия) и представитель официального импортера в Украине ООО "Перлюкс Украина" лично посетили жительницу с. Комарово в Волынской области, чтобы поздравить первую победительницу акции.

Госпожа Евгения Будь, жительница села Комарово в Маневичском районе Волынской области выиграла новую стиральную машины марки Gorenje. Женщина ездила на покупки в райцентр, приобрела 10-килограммовый мешок стирального порошка Pure Fresh и даже не обратила внимание на акционную наклейку. Каково же было ее удивление, когда внутри мешка нашла открытку с уведомлением о выигрыше!

"Я очень обрадовалась, даже скакала! - делится впечатлениями госпожа Евгения. – Но никому не говорила, чтобы потом не было стыдно перед людьми ... Не могла поверить, что мне стиральную машину даже привезут домой. Но потом перезвонила Валентина, представилась и подтвердила, что едут к нам с подарком. Я очень счастлива!"

И действительно: вскоре в дом госпожи Будь в Комарово приехала солидная делегация и вручила стиральную машину. По традиции, хозяйка гостеприимно встретила дарителей.

"Как руководитель, я огромный акцент ставлю на Украину и очень доволен объемами продаж, в том числе в Ровенской, Волынской, Кировоградской, Запорожской и Николаевской областях. В 2017 году вместе с нашим партнером компанией "Перлюкс Украина" будем активно работать по всей территории Украины и развивать именно торговую марку Pure Fresh, - рассказал свое видение развития основатель компании "Global Chemia Group" (Германия) Александр Зеленый".

Национальный менеджер компании-импортера "Перлюкс Украина" Валентина Булавчук добавила, что стиральный порошок Pure Fresh находится в эконом-сегменте, что весьма важно для большинства украинских семей. При европейском качестве стирки порошок позволяет экономить и не переплачивать лишнее.

Кстати, своих счастливых хозяев ждут еще четыре стиральные машины от Pure Fresh. Подробные условия акции расписаны на сайте ООО "Перлюкс Украина" – официального партнера компании "Global Chemia Group" (Германия) в Украине.