Пенсионеру вернули 80 тысяч гривен, забытых в магазине: как люди проявляют доброту

Удивительный случай, ставший для местного пенсионера настоящим новогодним чудом, произошел в Днепре. Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе полиции Днепропетровской области, 78-летний мужчина снял 80 тысяч грн в банке, а по пути домой зашел в супермаркет. "Пакет с деньгами он оставил в камере хранения, а после того, как сделал покупки, не смог найти свою ячейку. Расстроился и пошел домой, — сообщили нам в пресс-центре полиции. — Вечером, во время закрытия охрана маркета осматривала ячейки и обнаружила пакет с деньгами. Вызвали полицию и сообщили о находке. Мы ждали, что вот-вот поступит заявление о пропаже денег, но его не было. Поэтому мы сами установили владельца денег, перезвонили ему и попросили прийти за сбережениями".

Одна из полицейских, спикер облуправления Анна Старчевская, стала очевидцем возвращения налички пенсионеру. "Увидев свои деньги, тот схватился от радости за голову. Признался, что не верил в чудо. Пересчитал, убедился, что вся сумма на месте. Поблагодарил и уехал домой", — рассказала нам Анна Старчевская. О себе мужчина рассказал, что является изобретателем, а эти деньги — все его сбережения.

НОСКИ ИЗ СВИТЕРОВ. За последние годы случаев проявления доброты становится все больше. "За последние два-три года к волонтерам все чаще обращаются дети, которые накануне праздников разбили свои копилки после телесюжетов о мерзнущих в окопах солдатах и захотели передать свои сбережения армии. Это небольшие суммы, даже не всегда дотягивают до 100 грн, но они от души", — рассказал нам о тенденции детской доброты волонтер Иван Звягин.

А экс-спикер тюремной службы Екатерина Денисюк вспомнила такой случай: "Когда только начался военный конфликт на Донбассе, один из заключенных в Киевской области распустил на нитки свои свитера и связал несколько пар носков бойцам. Причем не спицами, которые запрещены в колониях, а стержнями для шариковых ручек!".

Все чаще могут рассчитывать на отзывчивость и те, кто потерял документы. "Недавно я потеряла паспорт. Те, кто нашел его, написали о находке в соцсетях, прикрепив к посту фото документа. Даже несмотря на то, что я не зарегистрирована в соцсетях, о находке узнал мой муж и сообщил мне, где можно забрать паспорт. Уже через пять часов после утери я забрала его! Спасибо всем огромное за неравнодушие!" — рассказала нам владелица паспорта Людмила Панченко.

"ИЩУТ В СЕБЕ МОРАЛЬ". "Подобные проявления могут говорить о том, что все больше людей ищут в себе высшую ценность, хотят самореализоваться. Актуальной стала истина: ты такой, как ты поступаешь. Конечно, охрана в супермаркете могла заподозрить, что их кто-то проверяет на порядочность. А вот доброта детей говорит о том, что они становятся морально взрослее", — считает психолог Лилия Воронина.