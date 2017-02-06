Переселенцы в Полтаве теперь могут бесплатно стирать и гладить (видео)

Сегодня, 13:23

Волонтеры открыли социальный прокат бытовой техники


В Полтаве заработал социальный центр проката бытовой техники: за символическую плату там можно постирать и погладить вещи. Создать социальную прачечную решили местные волонтеры. Пользуются ею преимущественно переселенцы с Востока: те, кому не хватает денег на приобретение бытовой техники. 

Переехавшая из Луганска семья Бугрименко пока не может позволить себе новую стиральную машину. Поэтому вещи для стирки Антонина несет в социальный центр. Здесь есть прокат бытовой техники. "У нас внучкамаленькая, два с половиной года. А стирают руками. Хотя бы крупные вещи надо в машинке, тяжело", – рассказывает Антонина Бугрименко.

"Здесь стиральная машинка. Она на девять килограммов с сушкой. Можно стирать не только белье, а и одеяла, куртки, подушки и тут же их высушить", – рассказал волонтер Дмитрий Гужковский.

Выстиранные вещи есть где погладить. Клиентам помогают волонтеры. "Мама не успевает. Это переселенка, у нее есть ребенок, маленький, и попросили погладить вещи", – рассказывает волонтерка.

Бытовую технику волонтеры купили на грант от международных организаций. Помещение предоставила местная церковь.

"У них еще есть идея о швейных машинках. Мы с радостью поможем, если понадобятся еще стиральные", – говорит пастор Виталий Ганулич.

На стирку есть очередь. Клиенты записываются по телефону. Для переселенцев, ветеранов, инвалидов и пожилых людей услуги бесплатные. Для остальных клиентов – 15 – 20 гривен за моющие средства и коммуналку.

"Проект полностью волонтерский. Здесь люди не находятся постоянно. То есть у каждого свои работа, свои дела. В команде у нас четыре человека и по очереди будем дежурить на записи", – рассказывает волонтер Наталия Дида.

Пока что в пункте проката работает только одна стиральная машина. Но желающих ею воспользоваться много. Поэтому в ближайшее время волонтеры планируют расширить услуги и закупить дополнительную технику.
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Источник:

"Сегодня"

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