Петренко рассказал о действиях Украины в случае невыполнения Россией решений Гааги

Сегодня, 14:08

Министр доволен решением Международного суда относительно обеспечения РФ прав татар в Крыму

Павел Петренко. Фото: newsnetwork.tv
Павел Петренко. Фото: newsnetwork.tv

Если Россия не будет выполнять временного решения Международного суда в Гааге, то Украина может вынести этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, Украина готова через ООН заставить Россию выполнять международные обязательства.

"Если не выполняются промежуточные решения, то так же, как и в случае невыполнения основного решения, механизмы определены уставом ООН. То есть можно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи (ООН – ред.)", – сказал Петренко.

Комментируя в целом факт принятия к рассмотрению иска Украины в части соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также вынесение промежуточного решения, министр сказал: "То, что по Крыму они приняли решение по обеспечению иска, это действительно очень большой плюс".

Напомним, вчера Международный суд ООН в Гааге отказался в полной мере удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России. Судьям оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Международного суда ООН в Гааге многообещающее для Украины.

В то же время Министерство иностранных дел России заявило, что удовлетворено решением суда, продолжая отрицать агрессию против Украины и оккупацию части ее территорий.
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