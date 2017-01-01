Петухи ловят мышей и предсказывают погоду: как живет село Пивни (фото)

В Украине есть три поселка, чьи названия созвучны с символом наступившего 2017 года — Петуха: Пивневка в Луганской области, Питушкив в Ровенской и Пивни на Киевщине. "Сегодня" побывала в Пивнях и узнала, чего ждут здесь от нового года и чем знамениты местные петухи.

Пивни расположились за одноименным Пивенским лесом в сотне километров от столицы. На первый же взгляд создается впечатление, что петухов здесь намного больше, чем людей. "Да у одной меня... четыре петуха и около 20 курочек", — задумываясь и мысленно подсчитывая, говорит местная пенсионерка Мария Петровская. "Ой, нет, пять петухов, — снова подсчитывая, говорит она и тут же уточняет: — Нет, все-таки ошибаюсь, точно четыре, да". Пенсионерка и другие жители верят, что 2017-й принесет им, пивничанам, удачу. "А еще хотелось бы, чтобы вызванная скорая больше не заблудилась на наших темных улицах", — загадывает желание Мария Петровская.

Особенно женщина гордится своими петухами. "Один из них — самый агрессивный, не дает, чтобы другие петухи "общались" с его курочками — не любит, чтобы куры ему изменяли. Хозяин одним словом! А еще один из моих петухов предсказывает погоду. Если вечером, разместившись на насесте, начинает петь, то будет перемена погоды. Уже не раз доказывал", — рассказывает Мария.

Местный лесоруб Иван Цимбалюк, также хозяин нескольких петухов, говорит, что самый большой петух в его курятнике, которого он в шутку называет Петя Белый, работает и за птицу, и за кошку. "Если увидит мышь, то догонит и как долбанет клювом, так и мышке конец. Молодец!" — говорит Иван. И добавляет, что по петухам можно сверять часы, и не ошибешься: "Какая бы пора года ни была, но ровно в четыре часа утра петухи начинают петь. И так на протяжении двух часов, вплоть до шести".

Один из самых крупных петухов в Пивнях проживает в курятнике местного жителя Александра Мыкитчика. Мужчина не скрывает, что гордится своим питомцем редкой породы орпингтон (очень крупные), который еще и золотистого цвета, как в сказке. Куры и петухи этой породы считаются аристократами среди сородичей, потому что выводились специально для пиров аристократов. "Этот петух Петя — одессит. Мне его привезли оттуда, — рассказывает Александр. — Таких петухов в народе называют пуховыми. Пытаюсь развести, но пока не могу похвастаться успехами. С курочками он делает все как и положено, но результаты не особо радуют — цыплята не выживали. Ну и раз уж 2017-й – год Петуха, то верю, что таки разведу такую породу у себя. Она не из дешевых, взрослый петух стоит около 650 гривен". По словам Саши, у Пети есть любимая "дама". "Он ей изменяет, но редко. Наверное, из-за того, что, как и некоторым мужикам, надоедает одна и та же женщина", — говорит Мыкитчик.

Окрас: рыжие руководят "гаремом"

Несмотря на то, что официального подтверждения влияния окраса на характер нет, владельцы местных петухов рассказали нам, что их питомцы своим поведением доказывают другое. "Петухи огненного, яркого окраса более задиристые, агрессивные, всегда готовы вступить в бой, увидев даже малейшее нарушение границ своей территории, — говорят сельчане. — По нашим наблюдениям, даже карликовому петуху, который хоть и весит чуть более килограмма, но с ярким оперением, ничего не стоит наброситься на громадного орпингтона, который тяжелее в пять раз. При этом такие карликовые, но ярко окрашенные петухи умудряются продолжительное время удерживать первенство в курятнике, оттесняя своих более тусклых собратьев. А вот петушки светлой окраски, наоборот — будут долго присматриваться, оценивать обстановку, а лишь потом бросаться в бой. Другими словами, степенные, не такие темпераментные, можно сказать, более серьезные".

Клады и проклятие

Пивничане говорят, что версий названия села несколько. "В панские времена петушиное кукареканье было сигналом начала работы на панщине. С тех пор и пошло название села", — делится одной из версий Мария Петровская. "Все дело не в петухах, а в пане по фамилии Пивень, который жил здесь когда-то", — не соглашается с ней Иван Цимбалюк. По словам еще одного местного жителя, рыбака Александра Мыкитчика, история села седа как мир. "Селу более полувека, знаю, что, по преданию, церковь строили семеро небедных Иванов, а на местных полях — клондайк для черных археологов. Находят монеты 1800-х годов. Были попытки у черных археологов раскопать местные курганы".

По словам жителей, не обходится в селе и без мистики. В лесу есть поляна, где растут рядом три сосны. По легенде, рядом с ними зарыт клад, но начинать его искать плохая примета. "На кладе, видимо, какое-то проклятие. У большинства, кто начинал копать там, потом случались неприятности в семьях", — говорят сельчане.