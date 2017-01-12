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Пидгрушная не сумела удержать медаль в эстафете на Кубке мира http://www.segodnya.ua/img/article/7877/17_main.1484232784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/17_tn.1484232784.jpg Украина Немецкие биатлонистки выиграли домашнюю гонку

Пидгрушная не сумела удержать медаль в эстафете на Кубке мира

Сегодня, 16:53

Немецкие биатлонистки выиграли домашнюю гонку

Фото AFP
Фото AFP

В немецком Рупольдинге состоялась женская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Первой Украину на трассе представляла Ирина Варвинец. Отстрелявшись без единого промаха она передала эстафетную палочку Юлии Джиме 10-й. Опытная Джимма допустила два промаха, но по скорости вывела нашу команду на третье место.

Анастасия Меркушина не только сумела сохранить позиции, но и улучшить. Отстрелявшись на ноль, Настя отыграла еще одну позицию и перед последним этапом вывела нашу команду на второе место.

Завершала гонку традиционно капитан команды Елена Пидгрушная. После второй стрельбы Елена шла на третье месте, отставая от лидера на 20 секунд. Но все же нынешняя форма украинки не позволила ей побороться за медали. На последних десятках метров ее обошла француженка Селия Амонье.

А победа в гонке досталось сборной Германии. Немки на протяжении всей гонки шли в группе лидеров, а на последний круг уходили на втором месте с десятисекундным отставанием от лидера.

Но гонимая собственными болельщиками Лаура Дальмайер сумела догнать и перегнать норвежку Марте Олсбю, которая в итоге пропустила вперед и Амонье.

Пи этом борьба за вторую позицию продолжалась до последних метров. Француженка обогнала свою сопернику всего на одну секунду.

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биатлон, Кубок мира по биатлону, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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