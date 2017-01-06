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Пидгрушная стала седьмой в первой гонке Кубка мира в 2017 году http://www.segodnya.ua/img/article/7860/47_main.1483713890.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/47_tn.1483713890.jpg Украина Спринтерскую гонку выиграла Габриэла Коукалова

Пидгрушная стала седьмой в первой гонке Кубка мира в 2017 году

Сегодня, 16:44

Спринтерскую гонку выиграла Габриэла Коукалова

Елена Пидгрушная. Фото AFP
Елена Пидгрушная. Фото AFP

В немецком Оберхове прошла женская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная. Капитан нашей команды без единого промаха отстала от лидера на 51,3 секунды, финишировав седьмой.

Юлия Джима финишировала 15-й, Анастасия Меркушина – 19-й, Юлия Журавок – 55-й, Ирина Варвинец – 56-й.

Победительницей гонки стала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова. Второй к финишу пришла финка Кайса Макаряйнен, а третьей – Мари Дорэн Абер.

Завтра в рамках пятого этапа пройдут гонки преследования у мужчин и женщин.

1.  Габриэла Коукалова (0+0) 22:28.5
2.  Кайса Макаряйнен (0+2) +21.3
3.  Мари Дорэн Абер (0+1) +24.0
...
7.  Елена Пидгрушная (0+0) +51.3
15.  Юлия Джима (1+1) +1:28.0
19.  Анастасия Меркушина (0+0) +1:30.2
55.  Юлия Журавок (0+1) +2:46.9
56.  Ирина Варвинец (0+1) +2:47.8
биатлон, Кубок мира по биатлону, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Габриэла Соукалова, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок

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Источник:

Сегодня|Спорт

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