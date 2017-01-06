Пидгрушная стала седьмой в первой гонке Кубка мира в 2017 году

В немецком Оберхове прошла женская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная. Капитан нашей команды без единого промаха отстала от лидера на 51,3 секунды, финишировав седьмой.

Юлия Джима финишировала 15-й, Анастасия Меркушина – 19-й, Юлия Журавок – 55-й, Ирина Варвинец – 56-й.

Победительницей гонки стала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова. Второй к финишу пришла финка Кайса Макаряйнен, а третьей – Мари Дорэн Абер.

Завтра в рамках пятого этапа пройдут гонки преследования у мужчин и женщин.

1. Габриэла Коукалова (0+0) 22:28.5

2. Кайса Макаряйнен (0+2) +21.3

3. Мари Дорэн Абер (0+1) +24.0

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7. Елена Пидгрушная (0+0) +51.3

15. Юлия Джима (1+1) +1:28.0

19. Анастасия Меркушина (0+0) +1:30.2

55. Юлия Журавок (0+1) +2:46.9

56. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.8