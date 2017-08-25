Пирятинская полиция задержала похитителей телекомоборудования

Благодаря оперативной работе Пирятинского райотдела полиции в Киевской области несколько недель назад были задержаны двое безработных молодых людей, подозреваемые в краже телекоммуникационного оборудования на территории Полтавской области.

Задержанные уже имели проблемы с законом. При обыске у них изъяты инструменты, которые могли быть использованы для преступного промысла, и своего рода "путеводитель" – карта с указанием базовых станций, на которых они уже "отметились" и где планировали поживиться в будущем.

Молодые люди сознались в совершении минимум 26 краж в разных регионах страны. В результате их "деятельностью" заинтересовались правоохранители еще трех областей.

Кражи оборудования – большая проблема для телекоминдустрии. Компаниям преступники наносят материальный и репутационный ущерб, а абонентов – обычных людей – лишают связи, не задумываясь, что бывают ситуации, когда это может стоить кому-то жизни.

Мобильные операторы и интернет-провайдеры объединили свои усилия и подняли эту проблему на уровень Верховной Рады и руководства правоохранительных органов. Телекоммуникационные компании заверяют абонентов, что приложат максимум усилий для защиты своего оборудования и привлечения преступников к ответственности.