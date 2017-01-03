Писатель без могилы: в Чехии принудительно эксгумировали прах Александра Олеся (видео)

При Минкульте уже создали комиссию, которая будет контролировать транспортировку останков и их перезахоронение в Украине

В Чехии – скандал из-за принудительной эксгумации праха известного украинского писателя Александра Олеся. Он скончался в 44-м году в Праге. И до сегодня покоился на Ольшанском кладбище вместе со своей супругой.

В могиле известного украинского писателя Александра Олеся похоронили другого человека. – того, кто до недавнего времени платил ренту за его место на кладбище. Останки же знаменитого поэта насильно эксгумировали.

По чешским законам, родственники должны платить аренду за землю на кладбище. Вместо них это делал почитатель таланта украинского писателя – некто Владимир Михайлишин.

"Платили украинские организации, а позже – господин Михайлишин. Он добровольно платил за могилу Олеся, имея в виду, что это великий человек для Украины, и он свои средства вкладывал в эту могилу", – сообщила Мария Прокопюк, представитель украинской диаспоры в Чехии.

Но когда Михайлишин умер, его собственный сын принял решение – похоронить отца в могиле Александра Олеся, рассказывает представительница украинской диаспоры в Чехии.

Останки украинского писателя и его жены просто достали из могилы и отдали администрации чешского кладбища. В ситуацию вмешался Петр Порошенко, о чем написал на своей странице в соцсети пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с захоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине".

Следом, как по цепной реакции, начали реагировать и другие ведомства. Среди них – Министерство иностранных дел:

"Останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков".

При Минкульте уже создали комиссию, которая будет контролировать транспортировку останков и их перезахоронение в Украине. Мэры городов начали наперебой предлагать свои варианты. А в Белополье Сумской области, где родился поэт – и сами жители.

"В следующем году будет 140 лет Олесю, поэтому Сумщина должна быть флагманом в будущем чествовании. А прах Олеся должен найти покой. Есть мнения, чтобы перезахоронить его на родине", – отметил Сергей Пятаченко, кандидат филологичных наук.

Но министр культуры Нищук заверил: наиболее вероятный вариант – столичная Лукьяновка.

"Рано или поздно мы должны найти место для пантеона выдающихся личностей или героев, которых знает вся Украина и мир. Таким местом может быть Лукьяновка", – сказал министр Нищук.

Только вот для перезахоронения останков Олеся нужно разрешение его потомков. А те живут в Канаде. И разыскать их ни МИДу, ни посольству пока не удалось.

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