ФОТОФАКТ. Пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь мира

Представители Национальной скаутской организации Украины "Пласт" принесли в сессионный зал Верховной Рады Украины Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"К нам пришли пластуны! Спасибо, что принесли нам Вифлеемский огонь мира", – говорится в сообщении украинского парламента в Twitter.

Распространение Вифлеемского огня мира – предрождественская традиция, основанная в 1986 году австрийской телерадиокомпании ORF из города Линц. С самого начала акция планировалась с целью поддержки больных детей и всех, кто нуждается в помощи и внимании во время Рождества. Сразу же это благородное дело взяли в свои руки скауты.

До нас звітали пластуни! Дякуємо, що принесли нам Вифлеємський вогонь миру. pic.twitter.com/dhU37bJHKM — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 22 грудня 2016 р.

Каждый год они берут огонь на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а потом перевозят его в Австрию. После торжеств в Венском кафедральном соборе эстафета передается в другие страны.

Украинские скауты, как известно, называют себя пластунами. Они каждый год встречают Вифлеемский огонь на границах Украины, чтоб потом распространить его по всем областям. Ребята по дороге следят за огнем, чтоб он не погас, и порой даже не спят всю дорогу, наблюдая за свечой.