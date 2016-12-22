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ФОТОФАКТ. Пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь мира http://www.segodnya.ua/img/article/7818/99_main.1482396128.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/99_tn.1482396128.jpg Украина Рождественский священный огонь приехал в Украину из Австрии

ФОТОФАКТ. Пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь мира

Сегодня, 10:40

Рождественский священный огонь приехал в Украину из Австрии

Вифлеемский огонь добрался до Верховной Рады. Фото: AFP
Вифлеемский огонь добрался до Верховной Рады. Фото: AFP

Представители Национальной скаутской организации Украины "Пласт" принесли в сессионный зал Верховной Рады Украины Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"К нам пришли пластуны! Спасибо, что принесли нам Вифлеемский огонь мира", – говорится в сообщении украинского парламента в Twitter.

Распространение Вифлеемского огня мира – предрождественская традиция, основанная в 1986 году австрийской телерадиокомпании ORF из города Линц. С самого начала акция планировалась с целью поддержки больных детей и всех, кто нуждается в помощи и внимании во время Рождества. Сразу же это благородное дело взяли в свои руки скауты.

Каждый год они берут огонь на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а потом перевозят его в Австрию. После торжеств в Венском кафедральном соборе эстафета передается в другие страны.

Украинские скауты, как известно, называют себя пластунами. Они каждый год встречают Вифлеемский огонь на границах Украины, чтоб потом распространить его по всем областям. Ребята по дороге следят за огнем, чтоб он не погас, и порой даже не спят всю дорогу, наблюдая за свечой.
рада, Верховная Рада, Вифлеемский огонь

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"Сегодня"

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