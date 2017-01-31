По проекту "Стена" дело идет к первым подозреваемым – Сытник

У Национального антикоррупционного бюро Украины есть наработки по расследованию относительно оборудования госграницы Украины и России

У Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) есть определённые наработки относительно расследования по строительству проекта "Стена". Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник.

"Есть наработки, много работы сделано, и, в принципе, (расследование – Ред.) двигается к первым подозреваемым" – рассказал директор Бюро.

Напомним, в августе 2015 года в Госпогранслужбе заявили о завершении подготовки к односторонней демаркации границы с Россией. Инициатива украинских властей по оборудованию границы с Россией получила название "Европейский вал", первоначально проект назывался "Стена".

19 ноября 2014 года Кабинет министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов. Общая протяженность российско-украинской границы составляет более 2000 км. Согласно плану властей, "Европейский вал" должен стать восточной границей Европейского союза.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в сентябре 2016 года заявлял, что проект сильно недофинансирован, из-за чего тепмы оборудования госграницы с Россией остаются низкими.

В 2015 году было оборудовано 230 км противотанковых рвов в Черниговской и Харьковской областях, в 2016 году работы велись на стыке Харьковской и Луганской областей.

За 2014-2015 годы на границе с РФ было построено 115,2 км противотанковых сооружений, 82 км рокадных дорог, 417 км контрольно-следовых полос, 10 км 750 м заграждений.