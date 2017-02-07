Почему в Украине катастрофа с рождаемостью

За прошлый год умерло почти на 200 тысяч человек больше, чем родилось. Эксперты: в семье должно быть по три ребенка

Население Украины про­­должает сокращаться: согласно данным Мин­­юста, в 2016-м умерло на 184,3 тысячи украинцев больше, чем родилось (см. инфографику). "Сегодня" разобралась в причинах и последствиях катастрофического сокращения населения страны.

Согласно официальным данным, в сравнении с прошлым годом на свет появилось на 14,9 тыс. меньше малышей (399,3 тыс. в 2016-м против 414,2 тыс. в 2015-м). Но и умирать украинцы стали тоже реже — на 11,6 тыс. в сравнении с предыдущим годом (583,6 тыс. в 2016-м против 595,3 тыс. в 2015-м).

Общая тенденция по стране все равно остается неутешительной: население сокращается, а смертность уже несколько десятков лет превышает рождаемость. Согласно подсчету Госстата, в современной Украине новорожденных было больше, чем умерших, лишь в один год — прирост 27,6 тыс. в 1990-м. Далее разрыв начал постепенно увеличиваться и достиг своего пика в 1995—2005 гг., когда прирост населения был отрицательным. В худший, 2000-й год разрыв достиг 373 тыс. После этого тенденция снова пошла на спад — последние пару лет он колеблется в районе 150—180 тыс. человек.

Эксперты объясняют: "Для того чтобы поколение детей заменило поколение родителей, с учетом детской смертности, 100 женщин должны рожать 213—215 детей, а большинство семей — иметь по три ребенка. А в 2001-м было 108 детей на 100 женщин — пик самой низкой рождаемости. При благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на некоторый рост, скажем, до 170—180 детей на 100 женщин через 10—15 лет. Но не более", — объяснила нам директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова. По ее словам, всему виной социальные и психологические условия в обществе: "Молодые семьи имеют высокий уровень образования, доступ к современной контрацепции, нацелены на высокие стандарты развития детей и сами сформировавшиеся в одно-двухдетных семьях. Такие пары не будут массово рожать". Психологи же добавляют к этим причинам другие факторы: "Цены на все растут, в стране нестабильная ситуация, из-за чего люди чаще разводятся, — все эти факторы заставляют откладывать рождение ребенка на более благоприятное время", — говорит психолог Лилия Воронина.

Демографы видят несколько выходов из ситуации. "Возможны "непрямые" денежные пособия, например погашение государством кредита, взятого семьей на жилья. Или развитие системы детских садиков для детей до 3-х лет. Развитие форм занятости, ориентированных на родителей маленьких детей (не только мам, но и пап)", — говорит Либанова.

Новые имена для украинцев

В 2016-м украинцы гораздо охотнее меняли имена и фамилии нежели годом ранее — почти на 2,7 тыс. раз больше. Если в 2015-м имена на новые сменили 19 701 человек, а уже в 2016-м в Минюсте насчитали 22 365 переименованных украинцев. Причины могут быть разные: это и смена фамилии после вступления в брак, и желание достигших совершеннолетия получить более красивое имя. "Начиная с 90-х годов в документах на смену имени убрали графу с указанием причины — это частное дело каждого", — объяснили нам в ведомстве.

Чаще всего имена меня ли жители Днепропетровщины (1,5 тыс.), Львовщины (1,39 тыс.) и Черновицкой области (1,38 тыс.). Среди мегаполисов лидером остается столица — 1,59 тыс. переименований. А вот реже других хотят расстаться с именем на Луганщине (221), Черниговщине (456) и Ровенщине (545).