Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Почему замглавы "Нафтогаза" времен Януковича пустил себе пулю в голову (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/75_main.1482343866.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/75_tn.1482343866.jpg Украина Юрьев застрелился из охотничьего карабина. Оружие нашли рядом с телом

Почему замглавы "Нафтогаза" времен Януковича пустил себе пулю в голову (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:09

Юрьев застрелился из охотничьего карабина. Оружие нашли рядом с телом


Громкое самоубийство. Застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев. К нему домой пришли с обыском следователи прокуратуры – но из-за дверей услышали выстрел. Юрьев был фигурантом дела по хищению государственных денег. Расследованию уже 2 года, но на след экс-чиновника напали только сейчас, под Винницей.

Это элитный поселок в 20 километрах от Винницы. В одном из особняков утром произошла трагедия. Генпрокурор сообщил, что в ходе проведения обыска в доме застрелился хозяин. Это бывший заместитель главы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев. Он работал, когда компанию возглавлял Евгений Бакулин.

"Мы еще когда взламывали помещение, услышали выстрел, и сразу были вызваны работники полиции. Во время обыска помещения было найдено тело погибшего и охотничье оружие", – сказал Юрий Луценко, генпрокурор.

В 2014-м году чиновника уволили. Позже Юрьев стал одним из фигурантов дела о хищении средств на гостендерах. Утром СБУ и военная прокуратура проводили спецоперацию по задержанию Юрьева. Соседи утверждают – ничего не видели и не слышали.

"Не знаю. А кто там? Я не знаю. Оно мне не надо. Я работаю просто и все", – сказал мужчина.

Юрьев застрелился из охотничьего карабина. Оружие нашли рядом с телом. В этом же особняке силовики задержали троих мужчин, которые проходят по делу.

"На месте изъято оружие, из которого, скорее всего, было совершено самоубийство – это охотничье ружье", – отметила Анна Олейник, пресс-секретарь управления Нацполиции в Винницкой области.

На месте работают сотрудники и Генеральной прокуратуры. Предположительно – тело экс-чиновника еще в доме. Здесь пока не видели машин скорой помощи.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
нафтогаз, оружие, прокуратура, самоубийство, мужчина, генпрокурор, застрелился, винницкая область, обыски, Юрьев

Вы сейчас просматриваете новость "Почему замглавы "Нафтогаза" времен Януковича пустил себе пулю в голову (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.