Почему замглавы "Нафтогаза" времен Януковича пустил себе пулю в голову (видео)

Громкое самоубийство. Застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев. К нему домой пришли с обыском следователи прокуратуры – но из-за дверей услышали выстрел. Юрьев был фигурантом дела по хищению государственных денег. Расследованию уже 2 года, но на след экс-чиновника напали только сейчас, под Винницей.

Это элитный поселок в 20 километрах от Винницы. В одном из особняков утром произошла трагедия. Генпрокурор сообщил, что в ходе проведения обыска в доме застрелился хозяин. Это бывший заместитель главы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев. Он работал, когда компанию возглавлял Евгений Бакулин.

"Мы еще когда взламывали помещение, услышали выстрел, и сразу были вызваны работники полиции. Во время обыска помещения было найдено тело погибшего и охотничье оружие", – сказал Юрий Луценко, генпрокурор.

В 2014-м году чиновника уволили. Позже Юрьев стал одним из фигурантов дела о хищении средств на гостендерах. Утром СБУ и военная прокуратура проводили спецоперацию по задержанию Юрьева. Соседи утверждают – ничего не видели и не слышали.



"Не знаю. А кто там? Я не знаю. Оно мне не надо. Я работаю просто и все", – сказал мужчина.

Юрьев застрелился из охотничьего карабина. Оружие нашли рядом с телом. В этом же особняке силовики задержали троих мужчин, которые проходят по делу.



"На месте изъято оружие, из которого, скорее всего, было совершено самоубийство – это охотничье ружье", – отметила Анна Олейник, пресс-секретарь управления Нацполиции в Винницкой области.

На месте работают сотрудники и Генеральной прокуратуры. Предположительно – тело экс-чиновника еще в доме. Здесь пока не видели машин скорой помощи.

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