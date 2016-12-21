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Под Черниговом произошло жуткое ДТП (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7815/77_main.1482315687.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7815/77_tn.1482315687.jpg Украина Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги

Под Черниговом произошло жуткое ДТП (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:44

Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги


Жуткое ДТП под Черниговом. Маршрутка с пассажирами на полной скорости съехала в кювет и дважды перевернулась. Двадцать пять человек пострадали – они в больнице. Женщину с серьезной травмой головы доставили в нейрохирургию.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

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