Под Черниговом произошло жуткое ДТП (видео)

Жуткое ДТП под Черниговом. Маршрутка с пассажирами на полной скорости съехала в кювет и дважды перевернулась. Двадцать пять человек пострадали – они в больнице. Женщину с серьезной травмой головы доставили в нейрохирургию.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги.

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