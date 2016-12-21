Под Черниговом произошло жуткое ДТП (видео)
События на ТК Украина
Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги
Жуткое ДТП под Черниговом. Маршрутка с пассажирами на полной скорости съехала в кювет и дважды перевернулась. Двадцать пять человек пострадали – они в больнице. Женщину с серьезной травмой головы доставили в нейрохирургию.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги.
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