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Под Новый год в Борисполе задержали россиянина, подозреваемого в терроризме http://www.segodnya.ua/img/article/7850/87_main.1483279490.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/87_tn.1483279490.jpg Украина Гражданин Российской Федерации с 2014 года разыскивался Интерполом для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления

Под Новый год в Борисполе задержали россиянина, подозреваемого в терроризме

Вчера, 16:06

Гражданин Российской Федерации с 2014 года разыскивался Интерполом для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления

Россиянина задержали в &quot;Борисполе&quot;. Фото: Госпогранслужба
Россиянина задержали в "Борисполе". Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники 31 декабря вечером задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина России, который разыскивался Интерполом по подозрению в причастности к террористической группировке. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера вечером (31 декабря – ред.) в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев", пограничники задержали гражданина России, который был в международном розыске", – говорится в сообщении.

Как поясняют в ГПСУ, 35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке.

Задержанный передан в установленном порядке подразделения Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующему законодательству Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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