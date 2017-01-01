Под Новый год в Борисполе задержали россиянина, подозреваемого в терроризме

Гражданин Российской Федерации с 2014 года разыскивался Интерполом для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления

Украинские пограничники 31 декабря вечером задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина России, который разыскивался Интерполом по подозрению в причастности к террористической группировке. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера вечером (31 декабря – ред.) в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев", пограничники задержали гражданина России, который был в международном розыске", – говорится в сообщении.

Как поясняют в ГПСУ, 35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке.

Задержанный передан в установленном порядке подразделения Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующему законодательству Украины.