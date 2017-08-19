Под Полтавой женщина поселила у себя дома 17 котов-великанов

17 котов-великанов живут в одном доме под Полтавой. Первого мейн-куна Ольга Александрова привезла из Польши пять лет назад. Через некоторое время коту решили завести подружку.

"Так у нас появилась наша Куколка. Вот она лежит. Королевишна наша. Ее вообще зовут Адель. Но сначала она была Деличка, потом Куколка, потом она у нас Королевишна", – говорит Ольга Александрова, владелица мейн-кунов.

Ухаживать за таким количеством пушистых помогает друг семьи Ольга.

Александровы разводят мейн-кунов профессионально. Дома создали все условия для рождения котят.

"Вот это у нас родильное отделение. Мы специально сделали для котиков, чтобы можно было оградить кошку-роженицу от нападок других. Потому что они все лезут, всем интересно", – показывает женщина.

Мейн-куны, уверяют их хозяева, очень общительные и ласковые. Правда, такого домашнего любимца на руках долго не подержишь. Наибольший кот Ольги Александровой весит пять килограммов.