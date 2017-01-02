Под Винницей водитель разбился, влетев в отбойник на трассе

Молодой водитель легковушки не справился с управлением

В поселке Стрижавка Винницкой области в ДТП погиб водитель Opel Vectra. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. 21-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Еще двое пассажиров – 17-летний парень и 16-летняя девушка – получили незначительные телесные повреждения и после осмотра медиков были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в котором погибли три человека.