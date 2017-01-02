Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Под Винницей водитель разбился, влетев в отбойник на трассе http://www.segodnya.ua/img/article/7852/16_main.1483367818.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/16_tn.1483367818.jpg Украина Молодой водитель легковушки не справился с управлением

Под Винницей водитель разбился, влетев в отбойник на трассе

Сегодня, 16:33

Молодой водитель легковушки не справился с управлением

На месте аварии. Фото: полиция
На месте аварии. Фото: полиция

В поселке Стрижавка Винницкой области в ДТП погиб водитель Opel Vectra. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. 21-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Еще двое пассажиров – 17-летний парень и 16-летняя девушка – получили незначительные телесные повреждения и после осмотра медиков были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в котором погибли три человека.
ДТП, водитель, погиб, парень, врезался, разбился, отбойник, opel, винницкая область

Вы сейчас просматриваете новость "Под Винницей водитель разбился, влетев в отбойник на трассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Пьяный водитель спровоцировал в Киеве тройное ДТП с пожаром

24 Сентября 2016, 13:52

Пострадали два человека 

Происшествия

В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП и подрался с полицией

3 Сентября 2016, 21:43

Водитель врезался в отбойник и снес 30 метров ограждения

Харьков

<p>За таран трамваев &mdash; срок и штраф. Фото:&nbsp;sq.com.ua</p>

В Харькове водителю трамвая дали 4 года за таран

27 Июля 2016, 22:39

Кроме того, водитель выплатит троим пострадавшим 80 тысяч грн материального ущерба

Происшествия

Фото: espreso.tv

В Киеве насмерть разбился мотоциклист

11 Августа 2016, 08:45

Мужчина врезался в отбойник  

Запад

На месте аварии. Фото: патрульная полиция

Подробности столкновения иномарки и автобуса в Луцке: жертв стало больше

3 Октября 2016, 15:23

32-летний водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм

Запад

На Прикарпатье «Мерседес» разорвало на части: есть жертвы

22 Августа 2016, 12:08

В аварии погиб водитель, еще двое попали в больницу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.