Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Подполковник ВСУ получил 8 лет тюрьмы за госизмену и дезертирство http://www.segodnya.ua/img/article/7887/79_main.1484584529.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/79_tn.1484584529.jpg Украина Военнослужащий осужден также и за перехд на службу в армию РФ в период аннексии Крыма

Подполковник ВСУ получил 8 лет тюрьмы за госизмену и дезертирство

Сегодня, 18:35

Военнослужащий осужден также и за перехд на службу в армию РФ в период аннексии Крыма

Анатолий Матиос. Фото: архив
Анатолий Матиос. Фото: архив

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы подполковника медицинской службы, бывшего заместителя начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак" за госизмену и дезертирство, а также за переход на службу в российскую армию в период аннексии Крыма.

"Суд сегодня объявил приговор: по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы", – сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По информации пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины, в 2014 году этот военнослужащий не вернулся из АР Крым на материковую часть Украины для дальнейшего несения службы и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Кроме того, он предоставлял РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины – проводил реабилитационные мероприятия для военнослужащих ВС РФ, оказывал им медицинскую и другую помощь.

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины настаивала на назначении военному медику наказания в виде 15 лет лишения свободы. Суд, учитывая, что действия обвиняемого не сопровождались использованием оружия против военнослужащих ВСУ и граждан Украины, приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.

Решение относительно возможного апелляционного обжалования будет принято после получения полного текста приговора, указали в военной прокуратуре.
суд, Крым, приговор, прокуратура, прокурор, ВСУ, подполковник, рф, матиос, вс рф, военнослужащий

Вы сейчас просматриваете новость "Подполковник ВСУ получил 8 лет тюрьмы за госизмену и дезертирство". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Иван Безъязыков. Фото: president.gov.ua

Апелляционный суд вынес решение по полковнику Безъязыкову

Сегодня, 18:28

Защита полковника обратилась с жалобой на содержание под стражей в качестве меры пресечения

Донбасс

Боевики продолжают атаковать. Фото: Союз "Народная память"

Стало известно, чего добиваются боевики на Светлодарской дуге

Сегодня, 10:45

Противник продолжает вести ожесточенные обстрелы 

Украина

Украина провела новые ракетные учения вблизи Крыма. Фото: mil.gov.ua

Украина провела новые ракетные учения вблизи Крыма

14 Января, 10:27

Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений

Украина

Украинские резервисты скоро отправятся на военные сборы. Фото: zn.ua

На следующей неделе в Украине стартуют военные сборы резервистов - Минобороны

13 Января, 21:54

В министерстве рассказали об условиях подготовки военнослужащих-резервистов

Политика

Минобороны Украины. Фото из открытых источников

Минобороны разрабатывает доктрину применения ВСУ

13 Января, 11:19

Как сообщается, в ходе подготовки документа будет учтен опыт проведения военной операции и стандарты НАТО

Донбасс

Боевики ищут родственников военных. Фото: AFP

Боевики начали охоту на родственников украинских военных

13 Января, 10:13

Близких хотят использовать для шантажа и лояльности

Украина

Офицеров запаса призывают на срочную службу: кого не хватает на передовой

12 Января, 20:29

На фронт будут отправлять только с добровольного согласия

Украина

Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua

Украина должна быть готова реагировать на любые угрозы - начальник Генштаба

12 Января, 16:17

Муженко заявил, что угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, сохраняют свою актуальность

Донбасс

Фото: AFP

Бойцы ВСУ продвинулись в сторону Дебальцево – волонтер

12 Января, 12:32

Отмечается, что военные не нарушили международных договоренностей, поскольку новые позиции заняли на территории Украины

Украина

"Бессрочные" контрактники начнут увольняться с апреля. Фото: zn.ua

В Генштабе рассказали, когда начнутся увольнения "бессрочных" контрактников

11 Января, 17:06

По его словам, законом урегулировано также действие контракта другой категории военных - тех, кто заключил контракты до 2014 года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.