Подполковник ВСУ получил 8 лет тюрьмы за госизмену и дезертирство

Военнослужащий осужден также и за перехд на службу в армию РФ в период аннексии Крыма

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы подполковника медицинской службы, бывшего заместителя начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак" за госизмену и дезертирство, а также за переход на службу в российскую армию в период аннексии Крыма.

"Суд сегодня объявил приговор: по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы", – сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По информации пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины, в 2014 году этот военнослужащий не вернулся из АР Крым на материковую часть Украины для дальнейшего несения службы и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Кроме того, он предоставлял РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины – проводил реабилитационные мероприятия для военнослужащих ВС РФ, оказывал им медицинскую и другую помощь.

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины настаивала на назначении военному медику наказания в виде 15 лет лишения свободы. Суд, учитывая, что действия обвиняемого не сопровождались использованием оружия против военнослужащих ВСУ и граждан Украины, приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.

Решение относительно возможного апелляционного обжалования будет принято после получения полного текста приговора, указали в военной прокуратуре.