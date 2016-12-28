Все подробности румынского землетрясения в Украине: трясло от Одессы до Киева

Это было не очень большое землетрясение, но поскольку от землетрясений, которые происходят на такой глубине, волны затихают достаточно медленно, они ощущаются на огромном расстоянии

Этой ночью, 28 декабря, в Карпатах Румынии зафиксированы толчки землетрясения силой шесть баллов по шкале Рихтера. Толчки почувствовали и в Украине: от Одессы до Киева.

Несмотря на то, что эпицентр землетрясения находился в 120 километрах от украинской границы, по сообщениям соцсетей, толчки чувствовались и в Киеве. По официальным заявлениям Государственной службы чрезвычайных ситуаций, землетрясение зафиксировано в Одесской области силой два-три бала по шкале Рихтера.

Землетрясение почувствовали и в Киеве

Последние землетрясение в Румынии трясло Украину в конце сентября, тогда толчки были сильнее – его почувствовали практически по всей стране. По словам спасателей, сегодняшнее землетрясение слабее – пока официально заявляют только об Одесской области.

"28 декабря, около 01:21 в южных районах Одесской области – Измаил, Рени, Болград, а также в городе Одесса зафиксировано незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет", – отмечают спасатели.

Эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии, у города Липша горы Вранча, которые относятся к Карпатам. В эпицентре землетрясения зафиксированы толчки силой 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 балла на глубине 95 км.

По реакциям соцсетей толчки почувствовали и в Виннице, Житомире, Киеве и других регионах страны.

Как рассказали "Сегодня.ua" в Институте геофизики НАН Украины, сила землетрясения была не очень большой – магнитудой 5,6 и без серьезных последствий. Но его вполне достаточно, чтобы толчки почувствовали по крайне мере пол-Украины.

"Землетрясение произошло на глубине 95 км и имело магнитуду 5,6. Это не очень большое землетрясение. Но поскольку от землетрясений, которые происходят на такой глубине, волны затихают достаточно медленно, то такие землетрясения ощущаются на огромном расстоянии, включая Киев. Но опасность они несут в основном для юго-востока Одесской области. Там при реализации максимальных сейсмических событий на грунтах второй категории могут наблюдаться 8-балльные сейсмические встряхивания", – поясняет сейсмолог и замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера

Украинцам стоит ожидать сильных землетрясений – эксперт

С прошлого века в Украине сильных землетрясений не было – отмечает сейсмолог, – но их следует ожидать. Последние мощные подземные толчки были еще в 1940-м, 1977-м, 1986-м и два землетрясения 1990-м году.

"На картах общего сейсмического районирования есть территория Украины – и там показана максимальная сейсмическая активность, которая может быть как от зоны Вранча, так и от местных землетрясений. Наиболее опасны – Закарпатье, Прикарпатье. От зоны Вранча – юго-запад Одесской области и Крым", – добавляет Александр Кендзера.

Вместе с тем, спрогнозировать землетрясение вовремя невозможно. А чтобы спрогнозировать хотя бы что-то, необходимо имеет надежную модель прогнозирования.

"Если землетрясение происходит на глубине 95 км, откуда взять модель того, что там происходит? Надо же знать, в какой точке у нас наименьшая предел прочности и когда этот предел прочности будет достигнут при существующем напряжении. Это прогнозировать пока нереально, и в нем нет необходимости. Достаточно знать, какая максимальная сейсмическая активность может произойти рядом с вашим объектом и какие волнения будут наблюдаться в его основания и на разных уровнях. Зная это, всегда можно защититься от землетрясения любого уровня", – говорит Кендзера.

Где еще может быть землетрясение

В зоне риска землетрясений могут быть южные регионы, особенно Одесса, Прикарпатье и Закарпатье – они находятся в зоне возможной сейсмической активности. В Институте геофизики уверены, исключать повторные подземные толчки в Украине нельзя.

"На счет повторяемости землетрясения, статистика очень небольшая. Точно сказать, повторится оно, или нет, никто сказать не может. В Крыму землетрясения происходят и чаще, и сильнее. Землетрясение, которое практически разрушило все побережье, было в 1927-м году. Более сильные землетрясения могут быть. Особенно в Прикарпатье, Закарпатье, Крыме, южных областях", – рассказывает сейсмолог.

Согласно карте, самые большие толчки (10 баллов) могут быть на юге Крыма. При этом полуостров поделен на 4 зоны: в северной части могут быть толчки магнитудой 7 баллов, в центральной – 9 баллов, и в южной – 9-10 баллов.

На материковой части Украины самой опасной, с точки зрения сейсмической активности считается южная часть Одесской область. Здесь могут быть землетрясения магнитудой 9 баллов. В Прикарпатье и Закарпатье – 8 баллов. Безопаснее всего в северной части Черниговской и Сумской областей – там максимальные толчки могут достичь 5 баллов.

При этом вся Украина находится в центре сейсмических процессов – Африканская и Евразийская плита сходятся, давят одна на другую, что приводит к подземным толчкам, отмечают эксперты. Кроме того, на Украину влияет сейсмически активная Зона Вранча (находится на участке стыкования Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат). За год в стране происходят сотни небольших землетрясений. По словам Александра Кендзеры, подземные толчки в Украине – неизбежны. Самые опасные землетрясения происходят из-за тектонических смещений и взрывов в земной коре.

Характеристика землетрясений по шкале Медведева — Шпонхойера — Карника:

1 балл – землетрясение не ощущается

2 балла – ощущают приборы и животные

3 балла – почувствуют в многоэтажках

4 балла – колебание предметов, оконных стекол, скрип дверей

5 баллов – хлопают двери, трясутся здания, бьется посуда

6 баллов – появляются трещины на стенах

7 баллов – повреждаются дома, падают памятники

8 баллов – разрушаются даже каменные здания

9 баллов –повреждаются все дома, появляются трещины на почве

10 баллов – обвалы со склонов, искривляются железнодорожные рельса и разрушаются здания

Согласно нормативам строительства, многоэтажное здание может выдержать землетрясение до 7 баллов. Сильнее толчки могут быть только в Одесской области, Крыму, Закарпатье и Прикарпатье. Однако, как говорят геофизики, жилые здания из-за большой изношенности могут разрушиться и при толчках в 6 баллов.