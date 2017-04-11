Погода на Пасху: дожди и тепло до +15 градусов
Синоптики обещают небольшой дождь по всей Украине, кроме Харькова, Луганска, Донецка и Симферополя
В этом году Пасха припадает на 16 апреля. Дор праздника еще пять дней, но синоптики уже сделали предварительный прогноз погоды по Украине.
По прогнозам Укргидрометцентра, на Пасху ночью обещают +4-5 градус, а днем воздух прогреется до +13-15 градусов.
При этом синоптики обещают небольшой дождь по всей Украине, кроме Харькова, Луганска, Донецка и Симферополя.
Ранее сайт Сегодня выяснял, как правильно собрать корзину на Пасху.
Вы сейчас просматриваете новость "Погода на Пасху: дожди и тепло до +15 градусов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии