Погода на Пасху: дожди и тепло до +15 градусов

Синоптики обещают небольшой дождь по всей Украине, кроме Харькова, Луганска, Донецка и Симферополя

В этом году Пасха припадает на 16 апреля. Дор праздника еще пять дней, но синоптики уже сделали предварительный прогноз погоды по Украине.

По прогнозам Укргидрометцентра, на Пасху ночью обещают +4-5 градус, а днем воздух прогреется до +13-15 градусов.

При этом синоптики обещают небольшой дождь по всей Украине, кроме Харькова, Луганска, Донецка и Симферополя.

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