Погода на завтра: холод, ветер и мокрый снег

По данным синоптиков, температура воздуха опустится как днем, так и ночью

Завтра, 20 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0...-2 градуса, температура днем +6...+8 градусов.

На западе облачно с прояснениями, местами осадки, в Черновицкой области сильные, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 0 ...-7 градусов, температура днем 0...+9 градусов.

На севере облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0...-5 градусов, температура днем +2...+9 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, только в Винницкой области небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 0...-6 градусов, температура днем +1...+8 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 0...-7 градусов, температура днем +1...+9 градусов.

На юге облачно с прояснениями, осадки. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 0...-5 градусов, на крайнем юге страны +1...+6 градусов, на почве заморозки 0...-3 градуса, днем температура +1...+8 градусов.