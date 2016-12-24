Погода на завтра: мокрый снег, гололед и легкое похолодание
По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до девяти градусов
В воскресенье в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.
На севере облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем +2...-4 градуса.
В центре облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.
На востоке облачно, местами небольшой мокрый снег, туман, на дорогах гололедица ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.
На юге облачно, местами небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.
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