Погода на завтра: в Украине грозы и заморозки

По данным синоптиков, на большей части территории ожидаются осадки, но вместе с тем днем немного потеплеет

Во вторник, 11 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, только вечером дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +16...+18 градусов, сообщил Укргидрометцентр.

На западе переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, в Прикарпатье +15...+17 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +3...+8 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, только вечером дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +12...+19 градусов.

В центре переменная облачность, дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса, днем +13...+19 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса, днем +11...+18 градусов.

На юге переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса, днем +12...+19 градусов.