Погода на завтра: в Украине мокрый снег, дожди и заморозки

По данным синоптиков, во вторник в стране погодные условия ухудшатся

Завтра, 18 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0 ...+5 градусов, днем +5...+12 градусов.

На севере облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0...+5 градусов, днем +4...+10 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, осадки, местами сильные. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...+5 градусов, днем +3...+10 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем осадки, местами сильные. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +4...+11 градусов.

На юге облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +5...+12 градусов.