Погода на завтра: в Украине морозы и мокрый снег
Синоптики обещаюет украинцам ночные морозы до девяти градусов, днем ожидается плюсовая температура
24 января в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, днем +2...-4 градуса.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -1...-6 градусов.
На севере облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.
В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.
На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.
На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...+4 градуса.
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