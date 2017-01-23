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Погода на завтра: в Украине морозы и мокрый снег http://www.segodnya.ua/img/article/7909/3_main.1485176956.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/3_tn.1485176956.jpg Украина Синоптики обещаюет украинцам ночные морозы до девяти градусов, днем ожидается плюсовая температура 

Погода на завтра: в Украине морозы и мокрый снег

Сегодня, 15:07

Синоптики обещаюет украинцам ночные морозы до девяти градусов, днем ожидается плюсовая температура 

В стране будет скользко и снежно. Фото: AFP
В стране будет скользко и снежно. Фото: AFP

24 января в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, днем +2...-4 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -1...-6 градусов.

На севере облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...+4 градуса.
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