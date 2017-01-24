Погода на завтра: в Украине небольшие морозы и небольшой снег

Синоптики обещают днем до -8, на юге ожидается +1

Завтра, 25 января, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...-5 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем 0...-6 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег, температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем -3...-8 градусов.

На севере облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...-8 градусов.

В центре облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-7 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-7 градусов.

На юге облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +1...-5 градусов.