Погода на завтра: в Украине ожидаются мороз, гололед и метель

Сегодня, 16:19

По данным синоптиков, холоднее всего будет на востоке страны 

Синоптики обещают украинцам сложные погодные условия. Фото: AFP
Синоптики обещают украинцам сложные погодные условия. Фото: AFP

Завтра, 7 февраля, в Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10...-12 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно, ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем метель, ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...-8 градусов.

На севере облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10...-15 градусов.

В центре облачно, ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем метель, ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -8...-17 градусов.

На востоке облачно, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, на дорогах  гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -17...-22 градуса.

На юге облачно, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем мокрый снег с дождем, местами туман, местами гололед, ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-7 градусов.
погода, ветер, снег, прогноз, туман, температура воздуха, мокрый снег, гололедица, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Погода на завтра: в Украине ожидаются мороз, гололед и метель ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Погода в стране будет мерзкой. Фото: AFP

Завтра в Украине ожидаются мороз, снег, гололедица и туман

13 Декабря 2016, 14:18

В стране, по прогнозам синоптиков, днем до +2, а ночью  будут крепкие морозы

Украина

Фото: AFP

Погода в Украине: снег, гололед и ночной мороз

28 Декабря 2016, 18:27

По данным синоптиков, завтра днем в стране слегка похолодает

Украина

Снег не прекратится. Фото: AFP

Особых погодных изменений синоптики украинцам не обещают

11 Января, 15:25

В стране ожидаются снег, гололед и ночные морозы 

Украина

В Украине будет холодно. Фото: AFP

Синоптики обещают украинцам морозы до -24

26 Января, 15:52

Сильные морозы придут уже завтра, в стране также ожидаются cнег и гололед 

Украина

В стране будет снежно. Фото: AFP

Погода на завтра: в Украине небольшие морозы и небольшой снег

24 Января, 16:52

Синоптики обещают днем до -8, на юге ожидается +1

Мир

Фото: AFP

Завтра в Украине мокрый снег, туман и гололед

23 Декабря 2016, 15:58

По данным синоптиков, днем в стране будет до 4 градусов тепла 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования