Погода на завтра: в Украине ожидаются мороз, гололед и метель

По данным синоптиков, холоднее всего будет на востоке страны

Завтра, 7 февраля, в Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10...-12 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно, ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем метель, ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...-8 градусов.

На севере облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10...-15 градусов.

В центре облачно, ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем метель, ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -8...-17 градусов.

На востоке облачно, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -17...-22 градуса.

На юге облачно, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем мокрый снег с дождем, местами туман, местами гололед, ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-7 градусов.