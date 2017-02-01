Погода в Украине: ночные морозы не ослабнут

Сегодня, 16:04

Днем в стране, по данным синоптиков, ожидается плюсовая температура

Ночью будет холодно. Фото: pixabay.com
Ночью будет холодно. Фото: pixabay.com

Завтра, 2 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.

На западе облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -2...+5 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

На севере облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем 0...-7 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -1...-6 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -2...+3 градуса.
погода, синоптики, температура воздуха, морозы, гололедица, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Погода в Украине: ночные морозы не ослабнут". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay.com

Завтра в Украине слегка похолодает

12 Сентября 2016, 19:26

В стране будет сухо 

Украина

В стране будет холодно. Фото: pixabay.com

В последнюю ночь января украинцам обещают мороз до -28

30 Января, 15:50

Днем в стране, по данным синоптиков, будет до 17 градусов мороза

Украина

В стране похолодает Фото: pixabay.com

Синоптики обещают украинцам ночные морозы до -10

21 Ноября 2016, 15:13

В стране завтра осадков не ожидается, но будет морозно 

Украина

Морозы не отступают. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине заметно похолодает

16 Января, 15:40

Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков 

Украина

Погода порадует украинцев. Фото: AFP

Завтра в Украине слегка потеплеет

20 Октября 2016, 15:05

Днем в стране, по данным синоптиков, до +14

Украина

Днем немного станет теплее в Украине. Фото: AFP

Погода на завтра: февраль начнется легким потеплением

Вчера, 16:03

Днем синоптики обещают украинцам до +4, но ночные морозы еще продержатся

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования