Погода в Украине: ночные морозы не ослабнут

Днем в стране, по данным синоптиков, ожидается плюсовая температура

Завтра, 2 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.

На западе облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -2...+5 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

На севере облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем 0...-7 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -1...-6 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -2...+3 градуса.