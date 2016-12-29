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Погода в Украине: снег, гололед и ночной мороз http://www.segodnya.ua/img/article/7840/36_main.1482942535.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/36_tn.1482942535.jpg Украина По данным синоптиков, завтра днем в стране слегка похолодает

Погода в Украине: снег, гололед и ночной мороз

Вчера, 18:27

По данным синоптиков, завтра днем в стране слегка похолодает

Фото: AFP
Фото: AFP

Завтра, 29 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем 0...-5 градусов.

В центре облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем 0...-5 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +1...-5 градусов.

На юге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +3...-2 градуса.
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