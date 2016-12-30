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Погода в Украине: в предновогодний день снег не ожидается http://www.segodnya.ua/img/article/7847/80_main.1483108596.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/80_tn.1483108596.jpg Украина По данным синоптиков, в последний день декабря днем будет до +5

Погода в Украине: в предновогодний день снег не ожидается

Сегодня, 16:34

По данным синоптиков, в последний день декабря днем будет до +5

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Завтра, 31 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

На западе переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, в Закарпатье -10...-15 градусов, днем -2...+5 градусов.

В Карпатах без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

На юге переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.
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