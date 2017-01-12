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Пограничник требовал взятку у контрабандистов за разработанную схему (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/38_main.1484235377.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/38_tn.1484235377.jpg Украина Сотрудники прокуратуры задержали его на автозаправке, когда ему передавали деньги

Пограничник требовал взятку у контрабандистов за разработанную схему (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:35

Сотрудники прокуратуры задержали его на автозаправке, когда ему передавали деньги


В Черновицкой области на взятке в тысячу евро погорел руководитель одного из отделений пограничной службы.

Сотрудники прокуратуры задержали его на автозаправке, когда ему передавали деньги. По данным правоохранителей, вознаграждение пограничник требовал у контрабандистов за содействие в переправке 20 ящиков сигарет в соседнюю Румынию. В частности, обещал рассказать, куда следует идти, чтобы обойти пограничный контроль.

"Разместил наряд на непосредственной линии границы, чтобы указанные военнослужащие фактически были на других участках границы, а один участок границы оставил ничем не прикрытый непосредственно для того, чтобы это лицо имело возможность беспрепятственно переместить сигареты. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – сказал Петр Бойко, военный прокурор Черновицкого гарнизона.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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