Пограничник требовал взятку у контрабандистов за разработанную схему (видео)

Сотрудники прокуратуры задержали его на автозаправке, когда ему передавали деньги

В Черновицкой области на взятке в тысячу евро погорел руководитель одного из отделений пограничной службы.

Сотрудники прокуратуры задержали его на автозаправке, когда ему передавали деньги. По данным правоохранителей, вознаграждение пограничник требовал у контрабандистов за содействие в переправке 20 ящиков сигарет в соседнюю Румынию. В частности, обещал рассказать, куда следует идти, чтобы обойти пограничный контроль.

"Разместил наряд на непосредственной линии границы, чтобы указанные военнослужащие фактически были на других участках границы, а один участок границы оставил ничем не прикрытый непосредственно для того, чтобы это лицо имело возможность беспрепятственно переместить сигареты. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – сказал Петр Бойко, военный прокурор Черновицкого гарнизона.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".