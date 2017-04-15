Пограничники обнаружили крупную партию украшений из серебра в поезде "Киев-Москва"

Сегодня, 23:35

По предварительному подсчету общее количество изделий составило более 900 украшений


Вчера в пункте контроля для железнодорожного сообщения "Конотоп" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни предупредили попытку контрабанды крупной партии ювелирных изделий из серебра, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением "Киев-Москва" пограничный наряд в конструктивных особенностях служебного купе проводника обнаружил три полиэтиленовых пакета с ювелирными изделиями, предварительно изготовленных из серебра. Скрыл украшения от контроля проводник этого поезда, 47-летний гражданин Украины.

Мужчина объяснил правоохранителям, что данный груз в качестве передачи до станции "Москва" он должен был перевезти по просьбе неизвестного лица.
На данный момент ювелирные изделия изъяты. По предварительному подсчету общее количество изделий составило более 900 украшений.

С целью оценки и установления веса выявленных изделий, а также выяснение их происхождения, назначена соответствующая экспертиза, от результатов которой будет зависеть дальнейшая судьба правонарушителя.

Напомним, российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной.
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