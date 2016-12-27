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Пограничники рассказали, скольким россиянам за год отказывают во въезде в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7835/58_main.1482842892.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/58_tn.1482842892.jpg Украина По данным Назаренко, всего с Донбасса и Крыма за 2016 год погранслужба не пропустила 28 тыс человек

Пограничники рассказали, скольким россиянам за год отказывают во въезде в Украину

Вчера, 14:47

По данным Назаренко, всего с Донбасса и Крыма за 2016 год погранслужба не пропустила 28 тыс человек

Пограничники в этом году не пустили в Украину 6 тыс. россиян. Фото: пресс-служба ГПСУ
Пограничники в этом году не пустили в Украину 6 тыс. россиян. Фото: пресс-служба ГПСУ

В сумме с начала 2016 года отказано в пропуске в Украину, через линию разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом 28 тысячам человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Виктор Назаренко, передает "112 Украина".

Так, по его словам, ГПСУ в 2016 году отказала 6 тысячам гражданам России в пропуске на территорию Украины.

В целом, с начала года отказано в пропуске в Украину, через линию разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом 28 тысячам человек.

Также на нарушителей были наложены штрафы на 27 млн грн и выполнено 22 тыс. поручений уполномоченных на это органов.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады т. н. "ДНР" и "ЛНР". В честности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко.
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