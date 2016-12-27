Погранслужба Украины не планирует возвращаться к практике призыва срочников

Глава ГПСУ сообщил, что при нынешнем уровне финансирования службы пополнять ряды за счет срочников больше не нужно

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не планирует возвращаться к практике пополнения численности личного состава путем призыва украинцев на срочную службу. Об этом сообщил глава украинского погранведомства Виктор Назаренко.

"Мы не планируем при нынешнем бюджете возвращать срочную службу", – заявил Назаренко на брифинге во вторник в Киеве.

Он напомнил, что ранее из-за нехватки личного состава в Госпогранслужбе был восстановлен призыв срочников, однако уже осенью 2016 года удалось его избежать благодаря увеличению финансирования ведомства.

"Мы на сегодняшний день являемся профессиональной структурой, которая не нуждается в срочниках", – добавил Назаренко.

По его словам, сейчас в погранведомстве еще заканчивают служить 3,8 тыс. пограничников-срочников, часть из которых по завершении срока срочной службы намерена подписать контракт с ведомством.

Как сообщалось, весной текущего года погранслужба Украины возобновила призыв на срочную службу и приняла в свои ряды около 4 тыс. срочников.

Это было сделано в связи с тем, что не было других вариантов увеличить количество служащих при имеющемся ресурсе, а также для недопущения снижения готовности к действиям своих подразделений.

Вместе с тем, уже осенью 2016 года погранведомство отказалось от призыва на срочную службу в связи с тем, что пограничникам подняли зарплаты, и это привело к увеличению количества контрактников.