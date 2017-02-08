Полицейский гнался пять километров босиком по снегу за ворами
Мужчина вышел вечером во двор и заметил двух грабителей, которые пустились в бега
В Черниговской области полицейский собственноручно задержал серийных грабителей, которые несколько месяцев подряд обворовывали дома в деревне.
В тот вечер 28-летний полицейский Михаил Какама вернулся домой после суточного дежурства. Мужчина переоделся в домашнюю одежду и вышел на улицу. Там заметил двух незнакомых мужчин.
"Вижу два силуэта. Я: кто такие? Стоять! Они начинают бежать. На улицу выбежали и побежали в сторону поля. Один побежал в одну сторону, другой – в другую. Я и погнался", – рассказывает подробности вечера Михаил, полицейский.
Когда пробег несколько метров, понял – в валенках грабителей не догнать. Недолго думая, снял обувь и продолжил бежать босиком.
Злоумышленника Михаил догнал и задержал.
"Я в шоке была. Я вышла – нет мужа. Давай его сама искать. Тогда приходит с мужчиной каким-то. Говорю – что случилось? Ну, он говорит: вот поймал, неси телефон – буду в милицию звонить", – отметила Юлия, жена полицейского.
А обувь, которую полицейский потерял посреди поля, нашли.
Еще одного мужчину, которого Михаил видел в своем дворе, полицейские также задержали. Как оказалось, двое – серийные воры. В селе ограбили уже несколько домов.
"Вот видите – выломали двери. Замки поломанные были. Это уже новые замки. Отсюда залезали. И зашли в гараж. Здесь лежала болгарка, кабеля они воровали", – жалуется Николай Луговской ,пострадавший от воров.
Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
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