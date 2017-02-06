Полиция обратилась к водителям и пешеходам из-за непогоды

В ближайшее трое суток в Украине ожидаются сложные погодные условия. Правоохранители просят водителей быть внимательными и осторожными за рулем, а пешеходов – переходить дорогу только в отведенных для этого местах

По прогнозу синоптиков, в ближайшее трое суток в Украине ожидается значительное похолодание, в отдельных областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на дорогах – гололедица.

Принимая во внимание неблагоприятные погодные условия, Национальная полиция просит водителей и пешеходов быть крайне осмотрительными и не подвергать себя опасности.

"При таких погодных условиях, позаботьтесь, чтобы непогода не застала вас врасплох. Водителям стоит проверить тормоза, внешние световые приборы, исправность стеклоочистителей, системы обогрева и охлаждения, позаботиться о запасе топлива. Соблюдайте простые правила – не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячих напитках в термосе, запишите номера телефонов дорожных и аварийных служб", – подчеркивает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

Кроме стандартных предметов (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата.

"Главное, будьте внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения, обязательно следите за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины во время непогоды. Стоит позаботиться о собственной безопасности и пешеходам – переходите дорогу только в отведенных для этого местах, по возможности используйте светлую одежду и световозвращающие элементы", – добавляют в полиции.

Напомним, завтра в Украине ожидаются мороз, гололед и метель. По данным синоптиков, холоднее всего будет на востоке страны, а в столице минимальная температура воздуха снизится до 10-12° мороза.